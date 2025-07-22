Muş Ovası'nda milyarlık hasat! 2 milyon 100 bin dekar alanda ekildi...

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde "Bereket Hasat Zamanı ve Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla hasat töreni gerçekleştirildi. Muş Valisi Avni Çakır, törene katılan üreticilere ve sektör temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, hasat günlerinin çiftçiler için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Çakır, "İlimizde tarımın çeşitlenmesi, tek bir ürüne bağımlılığın azaltılması ve bölgemizin şartlarına en uygun, ekonomik anlamda en verimli ürünlere yönelim sağlanması için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda da yıldızlarımızın bizlere öncülük etmesini bekliyoruz. Muş Ovası, Türkiye’nin en verimli ovalarından biridir" dedi.

3,5 milyon dönüme yakın bir araziye sahip Muş Ovası’nın ülke kalkınması açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çakır, "3,5 milyon dönüme yakın bir arazisiyle gerçekten kalkınmamızda son derece önemli bir yere sahip. İlimiz genelinde buğday üretimi de yıllık arpayla beraber 500-600 bin ton civarında oluyor. Bu da son derece güçlü bir rakam. Önümüzdeki yıllarda Muş’un tarımda daha da farklı bir konuma ulaşacağını göreceğiz. Tarım ve Orman Bakanımızın da söylediği gibi buğday stratejik bir üründür. Ulusal güvenlikten ekonomiye kadar pek çok unsur bu ürünle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle üretim sahalarını en iyi şekilde değerlendirerek üst sıralarda yer almamız gerekiyor" diye konuştu.

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin başladığını ve çiftçilerin kaliteli ürüne erişim imkanının arttığını söyleyen Vali Çakır, "Elimizdeki araziyi ve suyu en verimli şekilde kullanmalıyız. En kaliteli ürünü hangi tohum ve yöntemle elde edebiliyorsak, o yönde çalışmalıyız. AR-GE çalışmalarını da artırmamız gerekiyor. Muş Ovası sulama çalışmasının birinci etap inşaatını resmi olarak başlattık. Bu proje ile yaklaşık 170 bin dönüm alan suya kavuşacak. Su, çiftçi açısından hava kadar elzemdir. Yağmur ve su olmadan ürün elde etmek mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir ve Muş, devletimizin gözünde çok önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Vali Çakır, sulama projesinin ikinci etabının ihalesinin de kısa sürede yapılacağını ve Muş Ovası’nın tamamının suya kavuşacağını dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise Muş’un sahip olduğu tarımsal zenginliği gözler önüne sererek, ilin üretim kapasitesinin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Gönç, "İlimiz, tarım ve hayvancılık açısından baktığımızda oldukça önemli bir potansiyele sahip. Verimli toprakları, ovaları, geniş çayır ve mera alanları ve bitki florasıyla üretime oldukça uygun olup çiftçilere ve üreticilerimize oldukça önemli imkânlar sunmakta" dedi.

İlde toplam 357 bin hektarlık tarıma elverişli alan bulunduğunu ifade eden Gönç, bu alanların büyük bölümünün aktif tarımsal faaliyetle değerlendirildiğini söyledi. Gönç, "Bu alanların yaklaşık olarak 313 bin hektarlık kısmında tarla tarımı, 7 bin hektarlık alanda sebzecilik, 2 bin hektarlık alanda ise meyvecilik faaliyeti yürütülmekte. 2024 yılı verilerine baktığımızda yaklaşık olarak 135 bin hektarlık bir alanda toplamda 370 bin tonluk bir buğday üretimimiz gerçekleşti. Bu rakamlarla bölgede ilk sırada, ülkemizde ise 13’üncü sırada yer almaktayız" ifadelerini kullandı.

Aynı dönemde yaklaşık 45 bin hektarlık alanda 100 bin tonluk arpa üretimi yapıldığını da dile getiren Gönç, 2025 yılı için üretim ve ekim alanlarında yüzde 15’lik bir artış öngördüklerini söyledi. Hububat alım fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Gönç, "TMO üzerinden yapılacak alımlarda ton başına 13 bin 500 TL destekleme ödemesi olacak. Dekara verilen destekle birlikte toplamda ton başına 16 bin 20 TL’ye tekabül eden bir destekleme ödemesi gerçekleşmiş olacak" şeklinde konuştu.

Programa Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, kurum amirleri, belde belediye başkanları ve çiftçiler katıldı.