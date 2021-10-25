Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
25 Ekim 2021 Pazartesi, 14:45
Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti
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Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.



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