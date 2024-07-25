Yayınlanma: 25.07.2024 - 14:40

Güncelleme: 25.07.2024 - 14:40

Savcılığın izniyle şartlı olarak serbest bırakıldığı duyurulan Musa Özsoy'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Musa Özsoy kimdir? Gıda Dedektifi hesabının sahibi Musa Özsoy kaç yaşında, nereli?

MUSA ÖZSOY KİMDİR?

Sosyal medyada" Gıda Dedektifi hesabı altında ürün incelemeleri gerçekleştiren Musa Özsoy, 1983 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans programına başladı.

Şehir Planlama eğitimi kapsamında aldığı sosyoloji, kent sosyolojisi ve antropoloji dersleri üzerine araştırmalarını yoğunlaştırarak İstanbul Teknik Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme programından ayrılma kararı aldı.

2010 yılında Serbest Şehircilik faaliyetlerine başladı. Yaşadığı bir rahatsızlık sonrasında endüstriyel gıda ürünleriyle ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. 2016 yılı Mart ayında tüketici farkındalığı ve etiket okuma bilincini geliştirmek üzere Gıda Dedektifi sosyal medya hesabını açtı.