Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:43

Güncelleme: 24.07.2024 - 17:43

İYİ Parti'de Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel'in ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Nimet Özdemir, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Peki, Nimet Özdemir kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Nimet Özdemir kaç yaşında, nereli?

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Türk iş insanı, girişimci ve siyasetçi Nimet Özdemir, 1970 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Üniversite eğitimini Conley Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde bitirdi. 2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak yer aldı.

İYİ Parti'nin 2017'deki kuruluşundan itibaren partiye üye olan Özdemir, İstanbul'da il ve ilçe delegeliği ve Ümraniye'de ilçe yöneticiliği gibi görevlerde bulundu. İl düzeyinde de çeşitli görevler üstlenen Özdemir, İYİ Parti'de Hayvan Hakları, STK ve Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Özdemir, 28. dönem TBMM İstanbul milletvekili olarak görev yapmaktadır.