Musk-Grimes çiftinin gizemli çocukları, Techno Mechanicus

Dünyaca ünlü girişimci; X, Tesla ve Space X şirketlerinin sahibi Elon Musk ile şarkıcı Grimes'in kamuoyundan gizlenen üçüncü bir çocukları olduğu söylentisi NY Times tarafından doğrulandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:45
Musk-Grimes çiftinin gizemli çocukları, Techno Mechanicus
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NY Times'da yer alan bir haberde, Musk'ın müzisyen Grimes'tan olan ve kamuoyundan gizli tutulan üçüncü çocuğunun dünyaya geldiği ve herkesten gizlediği öne sürüldü.

Çiftin, Mayıs 2020'de doğan X Æ A-12 adlı çocuklarının ardından, Aralık 2021'de Exa Dark Sideræl Musk veya 'Y' takma adıyla ikinci çocukları  dünyaya gelmişti.

GİZEMLİ ÇOCUĞA, GİZEMLİ İSİM

O zamandan beri ayrı olan çiftin, ''gizli tutulan'' bir çocuklarının daha olduğu açıklanırken, çiftin üçüncü çocuklarına da Techno Mechanicus (Tau) adını verdiği öne sürüldü. Böylelikle Musk, 12. kez baba oldu, zira çocuklarından birini de 10 aylıkken kaybetmişti.

Sosyal medya kullanıcıları, çiftin üçüncü çocuklarının dünyaya geldiği haberi üzerine, X'e akın etti. İnsanlar bu yeni haberi merakla karşılarken, en dikkat çekici noktaysa çocuğun ismi oldu.


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