Musk, Twitter'ı toptan ortadan kaldırmak için adım attı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:45

Güncelleme: 08.09.2023 - 16:45

Elon Musk'ın başına geçtiği X, 29 Eylül'den itibaren yeni şartları benimseyecek. Böylelikle X olarak adını anmaya başladığımız Twitter'a dair de her şey değişecek. Peki tam olarak ne oluyor?

Twitter'ın adının geçtiği yerler tamamen 'X'e dönüşecek. Bununla beraber RT olarak kısaltılan retweet'ler ise bir süredir fark edildiği üzere yeniden paylaşıma dönüşecek.

X, TWITTER POSTUNDAN SIYRILIYOR

Kullanıcılar yeni şartların söylendiği bir bilgilendirme metni görmeye başladılar. Burada Twitter'a özgü olan 'her şey tarihe' karışacağı söyleniyor.

Öncelikle X'in yer aldığı URL'lere geçilecek. Çünkü halen 'twitter.com'dan X.com'a' bir yönlendirme söz konusu. Burada Twitter'ın birkaç yıl önce kapatılan Periscope refaransları da kaldırıldı.

Bu yeni düzenlemeler aynı zamanda X’i kullanarak, toplu davaya davacı veya grup üyesi olarak katılma hakkından feragat edilmesini de içeriyor. Yeni bir gizlilik politikası da bu kapsamda sisteme dahil oluyor. Kullanıcıların toplanan veri miktarı( biyometrik vb) genişletilecek. Bu veriler ise yapay zeka için kaynak oluşturabilecek.