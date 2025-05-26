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Musluktaki kireci anında söküyor! İşte en etkili doğal temizlik tüyosu

Musluktaki kireci anında söküyor! İşte en etkili doğal temizlik tüyosu

26.05.2025 11:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Musluktaki kireci anında söküyor! İşte en etkili doğal temizlik tüyosu

Kireç lekelerine veda etmek için deterjanlara para harcamanıza gerek yok. Evdeki malzemelerle musluklarınız yeniden parlayacak!

Zamanla biriken kireç ve su lekeleri, muslukların hem görünümünü bozar hem de hijyenik olmayan bir ortam yaratır. Market raflarındaki pahalı ve kimyasal temizlik ürünlerine yönelmeden önce, evinizdeki basit malzemelerle bu sorunu nasıl çözebileceğinizi biliyor musunuz?

MALZEMELER

  • 1 su bardağı beyaz sirke
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • Temiz bir kağıt havlu veya bez

UYGULAMA

Bir kabın içinde sirke ve karbonatı karıştırın (hafif köpürecektir).

Karışımı musluk üzerindeki kireçli bölgelere dökün.

Üzerine kağıt havlu koyup birkaç damla daha sirke gezdirin.

15-20 dakika bekletin.

Süre sonunda havluyu alın ve nemli bir bezle musluğu silin.

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Çok yoğun kireç varsa bu işlemi 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

Dilerseniz bu karışımı sprey şişeye koyarak pratik temizlikler için kullanabilirsiniz.

Sirke kokusu sizi rahatsız ediyorsa, birkaç damla lavanta yağı da ekleyebilirsiniz.

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