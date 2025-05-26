Musluktaki kireci anında söküyor! İşte en etkili doğal temizlik tüyosu

Zamanla biriken kireç ve su lekeleri, muslukların hem görünümünü bozar hem de hijyenik olmayan bir ortam yaratır. Market raflarındaki pahalı ve kimyasal temizlik ürünlerine yönelmeden önce, evinizdeki basit malzemelerle bu sorunu nasıl çözebileceğinizi biliyor musunuz?

MALZEMELER

1 su bardağı beyaz sirke

1 tatlı kaşığı karbonat

Temiz bir kağıt havlu veya bez

UYGULAMA

Bir kabın içinde sirke ve karbonatı karıştırın (hafif köpürecektir).

Karışımı musluk üzerindeki kireçli bölgelere dökün.

Üzerine kağıt havlu koyup birkaç damla daha sirke gezdirin.

15-20 dakika bekletin.

Süre sonunda havluyu alın ve nemli bir bezle musluğu silin.

EKSTRA İPUÇLARI

Çok yoğun kireç varsa bu işlemi 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

Dilerseniz bu karışımı sprey şişeye koyarak pratik temizlikler için kullanabilirsiniz.

Sirke kokusu sizi rahatsız ediyorsa, birkaç damla lavanta yağı da ekleyebilirsiniz.