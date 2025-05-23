Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için adı geçen en dikkat çekici isimlerden biri Mustafa Eröğüt oldu. Peki, Mustafa Eröğüt kimdir? Mustafa Eröğüt kaç yaşında, nereli? Mustafa Eröğüt TFF başkan adayı mı?

MUSTAFA ERÖĞÜT KİMDİR?

Mustafa Eröğüt'ün ne zaman ve nerede doğduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Eröğüt, lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

MUSTAFA ERÖĞÜT'ÜN HAYATI VE KARİYERİ

Üniversite eğitimini ABD’de Ithaca College’da İşletme Yönetimi bölümünde tamamlayan Mustafa Eröğüt, daha sonra spor yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra Marmara Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında doktora programına başladı. Eröğüt, Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki Gençlik Akademisi'nde başladı. Ardından İBB Futbol Takımı’nda İdari Direktörlük, TFF'de Futbol Gelişim Departmanı Direktörlüğü ve Milli Takımlar İdari Direktörlüğü gibi önemli görevler üstlendi. Daha sonra İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde CEO ve Asbaşkan olarak görev yaptı.

MUSTAFA ERÖĞÜT'ÜN EŞİ KİM?

Mustafa Eröğüt 2011 yılında Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın kızı Zeynep Aydınlar ile evlenmiştir.



