Mustafa Sandal'dan 'Nafaka ödemiyor' iddialarına dekontlu yanıt

2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasında nafaka krizi yeniden gündeme geldi. Jahovic, mahkemeye sunduğu dilekçede eski eşinin boşanma protokolünde yer alan nafaka ve araç kiralama yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek Sandal’a dava açtı.

SON ÖDEME DEKONTUNU PAYLAŞTI

Mustafa Sandal ise kendisine yöneltilen “Nafakanı neden ödemiyorsun?” eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sandal, 3 Aralık’ta ödediğini belirttiği 205 bin liralık nafakanın dekontunu paylaşarak iddialara karşılık verdi.

Sevdacığım öyle hemen atlama bak bu son ayın dekontu 👍 https://t.co/9w5sRKrwQZ pic.twitter.com/BNoavgRrxI — Mustafa Sandal (@mustinetnet) December 9, 2025

Çiftin evliliğinden Yaman ve Yavuz isimli iki çocuk dünyaya gelmişti. Taraflar, geçmiş yıllarda da nafaka meselesi nedeniyle mahkemede karşı karşıya gelmişti.