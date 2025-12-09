Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mustafa Sandal'dan 'Nafaka ödemiyor' iddialarına dekontlu yanıt

9.12.2025 16:38:00
Nafaka ve araç kiralama yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini iddia eden Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’a dava açtı. Sandal ise ödeme dekontunu paylaşarak suçlamalara yanıt verdi.

2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasında nafaka krizi yeniden gündeme geldi. Jahovic, mahkemeye sunduğu dilekçede eski eşinin boşanma protokolünde yer alan nafaka ve araç kiralama yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek Sandal’a dava açtı.

SON ÖDEME DEKONTUNU PAYLAŞTI

Mustafa Sandal ise kendisine yöneltilen “Nafakanı neden ödemiyorsun?” eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sandal, 3 Aralık’ta ödediğini belirttiği 205 bin liralık nafakanın dekontunu paylaşarak iddialara karşılık verdi.

Çiftin evliliğinden Yaman ve Yavuz isimli iki çocuk dünyaya gelmişti. Taraflar, geçmiş yıllarda da nafaka meselesi nedeniyle mahkemede karşı karşıya gelmişti.

