Yayınlanma: 15.06.2023 - 17:29

Güncelleme: 15.06.2023 - 17:29

İngiliz sinemasının kült filmlerindeki rolüyle tanınan oyuncu ve eski milletvekili Glenda Jackson, 87 yaşında hayata veda etti. Jackson ile yıllarca beraber çalışan oyuncu yönetmeni Lionel Larner, ünlü oyuncunun kısa bir hastalık geçirdikten sonra bu sabah ailesinin refakatinde öldüğünü açıkladı. Peki, Glenda Jackson kimdir, nereli? Glenda May Jackson neden öldü? Glenda Kackson hangi filmlerde oynadı?

GLENDA JACKSON KİMDİR?

Glenda May Jackson, 9 Mayıs 1936 yılında dünyaya gelmiş, 15 Haziran 2023 yılında hayata gözlerini yummuştur. Birleşik Krallık İşçi Partisi mensubu politikacı ve oyuncu olan Glenda Jackson, ilk kez 1992 yılında parlamentoya girdi. 2015 yılına kadar Hampstead ve Kilburn seçim bölgesini temsil etti.

Jackson, 1992'den 2015'e kadar siyaset alanında kariyer yapmak için oyunculuğa ara verdi ve 1992 genel seçimlerinde Hampstead ve Highgate için İşçi Partisi milletvekili seçildi . Tony Blair hükümeti sırasında 1997'den 1999'a kadar küçük bir ulaştırma bakanı olarak görev yaptı ve daha sonra Blair'i eleştirmeye başladı. Seçim bölgesi sınır değişikliklerinden sonra, 2010'dan itibaren Hampstead ve Kilburn'ü temsil etti. 2010 genel seçimlerinde , yeniden sayıldıktan sonra onaylanan 42 oy çoğunluğu o parlamentonun en dar olanıydı. Jackson, 2015 genel seçimlerinde geri çekildi ve oyunculuğa geri döndü.

Glenda, film kariyeri boyunca Women in Love (film) (1970) ve A Touch of Class (film) (1973) filmleri ile iki kez En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü kazanmıştır. 15 Haziran 2023'te 87 yaşında Londra'da hayatını kaybetti.

En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü iki kez kazandı: Aşık Kadınlar (1970) ve A Touch of Class (1973) filmlerindeki rolleriyle Sunday Bloody Sunday (1971) için Başrolde En İyi Kadın Oyuncu dalında BAFTA Ödülü'nü kazandı . Diğer önemli rolleri arasında İskoç Kraliçesi Mary (1971), Hedda (1975), The Incredible Sarah (1976) ve Seksek (1980) bulunmaktadır. BBC dizisi Elizabeth R'de (1971) Elizabeth rolüyle iki Primetime Emmy Ödülü kazandı . Elizabeth Is Missing (2019) filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında İngiliz Akademi Televizyon Ödülünü aldı.

Jackson, Royal Academy of Dramatic Art'ta (RADA) okudu . Broadway'deki ilk çıkışını Marat/Sade'de (1966) yaptı . Stevie (1977), Antony ve Cleopatra (1979), Rose (1980), Strange Interlude (1984) ve King Lear'daki (2016) West End rolleriyle beş Laurence Olivier Ödülü adaylığı aldı; 2019'da Broadway'de tekrarladığı oyunculuktan 25 yıl uzak kaldı. Edward Albee'nin yeniden canlanmasındaki rolüyle Bir Oyunda En İyi Kadın Oyuncu dalında Tony Ödülü kazandı.

GLENDA JACKSON ÖDÜLLERİ

En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü

En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

BAFTA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

En İyi Kadın Oyuncu New York Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü sahipleri

National Board of Review En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

En İyi Kadın Oyuncu National Society of Film Critics Ödülü

Drama Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Emmy Ödülü

Uluslararası Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü