Mustafa Üstündağ kim ile evlendi? Mustafa Üstündağ'ın eşi kimdir?

28 Ağustos 2022 Pazar, 13:19

Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Adanalı olan Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçen Üstündağ'ın yıldızı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Muro karakteri ile parladı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2000 Köçek (Film)

2000 Dikkat Bebek Var (Dizi)

2001 Yedi Numara (Dizi)

2002 Keje (Dizi)

2004 Cennet Mahallesi (Dizi)

2004 Hayalet (Dizi)

2004 Uy Başuma Gelenler (Dizi)

2004 Metropol Kabusu (Film)

2004 Neredesin Firuze (Film)

2004 Gülizar (Film)

2005 Aşka Sürgün (Dizi)

2005 Yolculuk (Film)

2006 Emret Komutanım (Dizi)

2007 Yersiz Yurtsuz (Dizi)

2007 Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi)

2007 Emret Komutanım Şah Mat (Film)

2007 Zincirbozan (Film)

2007 Gülümse (Film)

2007 Zeynep'in Sekiz Günü (Film)

2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Dizi)

2008 Dilber'in Sekiz Günü (Film)

2008 Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Film)

2009 Abimm (Film)

2010 Cümbür Cemaat Aile (Dizi)

2010 Kutsal Damacana 2: İtmen (Film)

2010 Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Film)

2010 Vay Arkadaş (Film)

2011 İzmir Çetesi (Dizi)

2011 Gün Akşam Oldu (Dizi)

2011 Qaranlıqlar Çiç?yi ( Dizi)

2013 Oğurlanmış Arzular (Dizi)

2013 Merhamet (Dizi)

2014 Aşkın Kanunu (Dizi)

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem (Dizi)

2016 Bana Sevmeyi Anlat (Dizi)

2017 Bu Sayılmaz (Dizi)

2018 Çukur (Dizi)

2018 Tehlikeli Karım (Dizi)

2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Dizi)

2022 Zoraki Misafir (Film)

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ'IN İLK EŞİ KİM?

Mustafa Üstündağ'in ilk eşi kendisi gibi oyuncu Ecem Özkaya'dır. 2010 yılında evlenen çift 2020 yılında boşandı. Çiftin Ahmet Kaan adında oğulları var.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİM İLE EVLENDİ?

Mustafa Üstündağ 27 Ağustos 2022 tarihinde Tuba Kalçık ile evlendi.

TUBA KALÇIK KİMDİR?

Sabah gazetesi yazarı olan Tuba Kalçık, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültes'nde öğretim üyesidir. 1984 doğumlu Kalçık, Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde aldı.























