Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:56

Güncelleme: 06.05.2024 - 10:56

Mutfakta, gözle görülür şekilde temiz olan birçok yüzeyde dikkate alınmayan bölgelerde bakteri ve mikropların bulunabileceği unutulmamalıdır. Kesme tahtası, çekmece kulpları, tezgah üstleri, çatal-bıçaklar ve yiyecekler gibi alanlardaki mikroplar sindirim sisteminize geçerek çeşitli hastalıklara yol açabilirler. Bu nedenle mutfak hijyenine özen göstermek önemlidir. Peki, titiz insanların dahi aklına gelmeyecek mutfaktaki bakteri yuvası olan alanlar nereleridir? İşte mutfaktaki en kirli 5 yer...

MUTFAKTAKİ EN KİRLİ 5 YER

1. Bulaşık kurulama bezleri:

Bulaşık kurulama bezleri genellikle sürekli kuru oldukları ve yeni yıkanmış bulaşıklarda kullanıldıkları için mikropsuz olduğunu düşünülse de aslında durum böyle değildir. Bulaşıklar kurulandıktan sonra bezler genellikle nemli kalır. Bu nem, mutfaktaki sıcaklıkla birleştiğinde mikroplar için uygun bir ortam oluşturabilir. Uzmanlar, bulaşık kurulama bezlerinin düzenli olarak değiştirilmesini ve çamaşır suyu veya sıcak suyla yıkanmasını öneriyor. Bu uygulama, mutfak hijyenini korumak ve mikropların yayılmasını önlemek için önemlidir.

2. Bulaşık süngeri:

Temizlik yaparken sünger kullanmanız, süngerin temiz olduğu anlamına gelmez. Aslında, sünger mutfaktaki en kirli araçlardan biridir. Uzmanlara göre, insanların en büyük hatalarından biri, aynı süngeri lavaboyu ve tezgahı silmek için kullanmaktır. Mutfak lavabosu, evin neredeyse en kirli yerlerinden biridir ve içinde son derece tehlikeli bakteriler ve mikroplar bulunabilir. Bir süngeri mutfak lavabosunda kullandıktan sonra aynı süngeri, özellikle yiyecek hazırladığımız tezgâhta kullanmak, bu mikropları yaymamıza neden olabilir. En kolay ve maliyeti düşük çözüm, süngerleri düzenli olarak değiştirmektir. Eğer sürekli olarak sünger değiştirmek mümkün değilse, süngerleri mikrodalga fırında dezenfekte etmek de bir seçenektir. Bu yöntemle süngeri mikroplardan arındırarak kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

3. Buzdolabı kapağı:

Tavuk eti ve kırmızı et üzerinde yaşayan mikroplar genellikle buzdolabı kapağı üzerinde bulunabilir. Mutfaktaki en büyük sorunlardan biri, bu mikropların yüzeyler arasında bulaşmasıdır. Örneğin, eti hazırlarken bıçak almak için çekmeceyi açtığımızda, mikroplar çekmecelere ve oradan da çatal bıçağa geçebilir. Bu kirliliği önlemenin en hızlı ve kolay yolu ise el yıkamaktır. Uzmanlara göre doğru el yıkama yöntemi şu şekildedir: Elleri en az 15 saniye boyunca su ve sabunla yıkamak, ardından musluğu peçeteyle veya dirsek kullanarak kapatmaktır. Musluğu el ile kapatmak, mikropların tekrar temiz ellerimize bulaşmasına neden olabilir.

4. Lavabo gideri:

Gider boruları görünmeyebilir, ancak bu borular bakteri, küf ve mantarlar için son derece uygun bir yaşam alanıdır. Zamanla, çeşitli patojenler borulardan lavaboya geçebilir ve oradan mutfak eşyalarına bulaşabilir. Bu durumu önlemek için haftada bir kez lavaboya kaynar su dökmek yararlı olabilir. Kaynar suyun sıcaklığı, borulardaki zararlı canlıların ölmesine yardımcı olabilir ve lavabonun temiz kalmasına katkıda bulunabilir.

5. Musluk suyu:

Yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan su son derece önemlidir. Özellikle kuyu suyu kullananlar için, şiddetli yağmur sonrası suya karışan toksinlere ve atıklara dikkat etmek önemlidir. Kuyu suyunun temizliğini düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli testleri yapmak bu açıdan önemlidir. Şebeke suyu da çeşitli faktörlere bağlı olarak kirlenebilir. Musluk suyunu kullanmadan önce suyun kalitesini test ettirmek ve şüpheli durumlar için alternatif olarak şişe suyu veya su temizleme cihazı kullanmak daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Hijyenik su kullanımı, yiyeceklerin güvenliğini ve sağlığını korumak için önemlidir.