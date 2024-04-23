Mutfakla alakalı bilmeniz gereken 10 pratik bilgi: Bu tüyolar size çok kolaylık sağlayacak!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 17:38

Güncelleme: 23.04.2024 - 17:38

Mutfakta vakit geçirmek, bazılarımız için oldukça keyifli bir aktivite olabilirken, diğerleri için tam anlamıyla bir zulüm olabilir. Ancak bu pratik bilgilerle, yemek yapmayı sevin ya da sevmeyin, mutfağa girmek için sabırsızlanacaksınız. Zaman kazandıran ipuçları ve kolaylık sağlayan yöntemlerle, mutfakta geçirdiğiniz zaman daha keyifli ve verimli hale gelecek. Peki, hangi tüyolar size mutfakta kolaylık sağlayabilir? İşte mutfakla alakalı bilmeniz gereken 10 pratik bilgi...

MUTFAKLA ALAKALI BİLMENİZ GEREKEN 10 PRATİK BİLGİ

1. Haşlanmış yumurtaları soymak için:

Yumurtaları kaynattığınız suya soda veya sirke eklemek, yumurta kabuklarının içine nüfuz ederek daha kolay soyulmalarını sağlar.

2. Yumuşak peynirleri rendelemek için:

Yumuşak peyniri yarım saat dondurucuda bekletmek, peynirin sertleşmesini sağlar ve rendelemeyi kolaylaştırır; rendeleyeceğiniz peynir rendeye daha az yapışacaktır.

3. Soğanı doğrarken gözyaşına boğulmamak için:

Dondurucu burada da size yardımcı olabilir. Soğanları kesmeden önce 30 dakika dondurucuya koyarak, soğanı doğramadan önce sertleştirebilirsiniz. Ancak bu yöntemi salatalarda kullanmayın, çünkü soğanın tazeliğini kaybetmesine neden olabilir.

4. Pişmiş ürünleri doğru şekilde ısıtmak için:

Pizzayı veya diğer pişmiş yemekleri mikrodalgada ısıtırken, yanına bir bardak su koyarak nem ekleyin. Bu, yemeğin kurumasını önleyerek lezzetini korur.

5. Yeşillikleri taze tutmak için:

Yeşillikleri bir buz kalıbına koyup su ile doldurarak dondurun. Bu yöntemle yeşilliklerin içindeki vitaminleri koruyabilirsiniz. Zeytinyağıyla da dondurarak daha fazla aroma ve besin değeri ekleyebilirsiniz.

6. Yemeğin fazla yağından kurtulmak için:

Eğer pişirdiğiniz yemek yağlı olduysa, bir çift buz küpünü havlu kağıda sararak yemeğin üzerinde gezdirin. Buzlar, yağ dokularını kendine çekerek yağın yüzeyinden temizlenmesine yardımcı olur.

7. Tohumları sebzelerden kolay ayıklamak için:

Kabakların ve salatalıkların tohumlarını hızlıca çıkarmak için bir dondurma kaşığı kullanabilirsiniz. Keskin kenarıyla sebzelerdeki tohumları kolayca çıkarabilirsiniz. Aynı dondurma kaşığı, ince dilimlenmiş bir salata yapmak için de pratik bir araç olabilir.

8. Doğrama tahtasını doğru temizlemek için:

Doğrama tahtalarındaki kokuları ve yiyecek kalıntılarını temizlemek için tahtaları sofra tuzuyla ovun, 10-15 dakika bekleyin. Sonrasında yarım limonu tahtanın üzerinde gezdirerek temizleyin ve kurumaya bırakın.

9. Tencereleri doğru temizlemek için:

Tencerelerin zamanla paslanmasını önlemek için düzenli bulaşık deterjanı yerine sofra tuzu kullanmayı tercih edin. Bu yöntem aynı zamanda tencerede kullanılan baharatların kalıcı kokularının da engellenmesine yardımcı olur.

10. Tahta kaşıkları hayata döndürmek için:

Ahşap kaşık ve spatulalar zamanla koku ve renklerini kaybedebilir. Bunları temizlemek için tahta kaşıkları suda kaynatıp güneşte kurumaya bırakabilirsiniz. Bu yöntem, hoş olmayan kokuların giderilmesine ve ürünlere yeni bir görünüm kazandırılmasına yardımcı olabilir.