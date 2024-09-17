Mutluluğun sırrı ağzımızdan geçiyor! Yutkunma ve beyin arasındaki bağlantı keşfedildi

Bilim insanları, yutkunmanın beynimizde serotonin salgılanmasını tetiklediğini keşfetti. Bu mekanizmanın insanlarda da var olması, yeme bozukluklarının tedavisi için umut verici olabilir.

Mutluluğun sırrı ağzımızdan geçiyor! Yutkunma ve beyin arasındaki bağlantı keşfedildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:27

Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nden biyologlar, sinek larvalarında yutkunma esnasında beyinde serotonin salgılatan bir sensör keşfetti. Bu keşif, insanların da yiyeceklerin kalitesini değerlendirip mutluluk hormonu serotonin salgılayarak yeme davranışlarını etkileyebileceğini düşündürüyor.

YUTKUNMA VE SEROTONİN BAĞLANTISI

Almanya'nın Bonn Üniversitesi ve İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde görevli biyologlar, meyve sineği larvalarını kullanarak sindirim sistemi ile beyin arasındaki iletişimi araştırdı. Bu çalışmada, larvaların boğazında bir sensör keşfedildi. 

Yüksek kaliteli yiyecekler yutulduğunda, bu sensör serotonin üretimini tetikleyerek larvaların yemeye devam etmesini sağlıyor. Araştırmayı yöneten profesör Michael Pankratz, "Sindirim sisteminin yiyecek tüketimi sırasında beyinle nasıl iletişim kurduğunu anlamak istedik" dedi.

İNSANLARDA DA BENZER BİR MEKANİZMA BULUNUYOR OLABİLİR

Bilim insanları, bu mekanizmanın insanlarda da var olabileceğini ve bu bulgunun yeme bozukluklarının tedavisine yönelik büyük bir potansiyel taşıdığını belirtiyor. Araştırma ekibi, yutkunma sırasında serotonin salgılanmasının bozulmasının, anoreksiya veya tıkınırcasına yeme gibi yeme bozukluklarına neden olabileceğini öne sürüyor. Bu keşif, bu tür hastalıkların tedavisi için yeni yaklaşımlar sunabilir.


Etiketler: #Mutluluk hormonu #mutluluk #Araştırma #serotonin

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