Diyetsiz kilo vermek artık mümkün! Bilim insanlarından mucizevi keşif

Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:50

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:50

Son yıllarda kilo vermek, pek çok kişi için diyet programları ve sporla ilişkilendiriliyor. Ancak bilim insanları, diyet yapmadan da kilo vermeyi mümkün kılacak bir yöntem üzerinde çalışıyor. Yeni keşif, metabolizmayı hızlandırarak fazla kiloları yakmaya yardımcı olmayı hedefliyor.

DİYET ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR

Kilo vermek isteyen çoğu insan için diyet yapma zorunluluğu bir kabus olabilir. Ancak yapılan bu yeni keşif sayesinde, insanların diyet yapmadan kilo vermesi mümkün hale geliyor. Bu yöntem, vücudun yağ yakma hızını artırarak kilo kaybını destekliyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı yöntemin temelinde, metabolizmayı hızlandırıcı bir etki yatıyor. Metabolizma, vücudun enerji tüketme hızını belirler. Hızlı bir metabolizma, vücutta depolanan yağların daha hızlı yakılmasını sağlar. Yapılan araştırmalar, metabolizmayı doğal yollardan hızlandırmanın, diyet yapmadan da kilo vermeyi mümkün kılabileceğini gösteriyor.

PHD2 NEDİR?

PHD2, kişiyi soğuk havalarda sıcak tutan bir doku türü olan kahverengi yağın düzenlenmesinde kilit rol oynayan bir gendir.

NTU Bilim ve Teknoloji Okulu'nda araştırmacı olan Dr. Zoi Michailidou, bulguların obezite, tip 2 diyabet ve aşırı kiloyla ilişkili diğer hastalıkların tedavisinde yeni yolların önünü açabileceğini söyledi.

Michailidou, "Genin etkisini azaltmak aşırı kilolar ve tip 2 diyabet arasındaki bağlantıyı koparabilir. Bu bulgular hastalık riski yüksek olan insanlar için çok önemli." dedi.