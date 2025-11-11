Mutluluk eğrisi tersine döndü: Gençler tarihin en mutsuz kuşağı

Dartmouth Üniversitesi’nden Prof. David Blanchflower liderliğinde yapılan geniş kapsamlı araştırma, insan mutluluğuna dair ezberleri bozdu. Yıllardır yapılan yüzlerce çalışmada “mutluluk eğrisi”nin U biçiminde olduğu, yani gençlik ve yaşlılıkta mutluluk artarken orta yaşta düştüğü kabul ediliyordu. Ancak yeni veriler, tabloyu tamamen tersine çevirdi. 2017’den bu yana gençler, dünyanın pek çok ülkesinde yaşam memnuniyeti açısından en düşük seviyede.

GENÇLER ARTIK EN MUTSUZ YAŞ GRUBUNDA

Araştırmaya göre, gençlerin ruhsal durumundaki bozulma küresel ölçekte gözleniyor. ABD’den Avustralya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar 80’i aşkın ülkede aynı eğilim tespit edildi. Blanchflower, “Artık mutsuzluk yaşla birlikte azalıyor, mutluluk ise yaşlandıkça artıyor” ifadelerini kullandı.

Verilere göre, genç yetişkinler geçmişe kıyasla çok daha fazla kaygı, umutsuzluk ve yetersizlik hissi bildiriyor. Özellikle genç kadınlarda, her dokuz kişiden biri neredeyse her günü kötü bir ruh hâliyle geçirdiğini belirtiyor.

“BU VERİLER BİZİ GERÇEKTEN ŞAŞIRTTI”

Blanchflower, bu değişimin beklenmedik boyutta olduğunu vurguladı: “Bir anda gençlerin refah düzeyinde ciddi bir düşüş gözlemledik. Bu, daha önce hiçbir veri setinde bu kadar belirgin olmamıştı.”

Araştırma ekibi, gençler arasında intihar girişimleri, kendine zarar verme ve ruh sağlığı merkezlerine başvuruların da son yıllarda keskin biçimde arttığını bildirdi.

NEDENİ HÂLÂ BELİRSİZ

Uzmanlar, bu dramatik değişimin nedenini henüz kesin olarak açıklayamıyor. Blanchflower, bu durumun ne COVID-19 salgınıyla ne de ekonomik krizlerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Eğilimlerin 2011’de başladığını ve 2014 sonrasında hızlandığını vurgulayan araştırmacı, olası en güçlü etkenin “akıllı telefonların yaygınlaşması” olabileceğini ifade etti.

EVRENSEL BİR DÖNÜŞÜM

Mutluluk eğrisi, daha önce dünyanın 145 ülkesinde doğrulanmış evrensel bir olgu olarak kabul ediliyordu. Hatta bazı araştırmalar, bu eğrinin yalnızca insanlarda değil, büyük insansı maymunlarda da gözlendiğini göstermişti. Ancak son yıllardaki veriler, insanlık tarihinde ilk kez bu biyolojik eğilimin bozulduğunu ortaya koydu.

Yeni eğri artık “U” değil, neredeyse düz bir çizgi: yaşamın başında en düşük, sonunda en yüksek memnuniyet düzeyi.

KÜRESEL BİR UYARI

Uzmanlar, gençlerin refahındaki bu düşüşün toplumlar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Blanchflower, “Bu tablo korkutucu. Bu konuda yıllar önce harekete geçmemiz gerekirdi” dedi.

Araştırma, PLOS One dergisinde yayımlandı ve genç kuşakların ruh sağlığının gelecekteki toplumsal dengeleri nasıl etkileyeceğine dair önemli ipuçları sundu.