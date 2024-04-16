Müzisyen Deniz Tekin'in İngilizce öğretmeni olduğu iddia edilmişti, yanıt geldi!

Müzisyen Deniz Tekin, müziği bırakıp İngilizce öğretmeni olduğu iddia edilmişti. Tekin, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:38
Müzisyen Deniz Tekin'in İngilizce öğretmeni olduğu iddia edilmişti, yanıt geldi!
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Şarkıcı Deniz Tekin'in müziği bırakarak İngilizce öğretmeni olduğu iddia edilmişti.

Deniz Tekin'in bir takipçisi iddiaların doğru olmadığını ve Deniz Tekin'in 17 Nisan'da sahnesi olduğunu öne sürdü.

Söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından paylaşan Tekin, iddialarla ilgili ve takipçisine cevap olarak şunları söyledi:

"Yarı zamanlı İngilizce Öğretmenliği yapıyorum. Son albümümün borcunu aileme yıkmamak için de kılı kırk yararak seçtiğim konsere çıkıyorum hocam. Alacağım parayı da sormadım ama sana söyleyeyim maksimum 3-5 bin liradır, 150 euro etmiyordur. Donanımı tamamlayınca tam zamanlı öğretmenliğe döner, maksimum 5 sene ülkede çalışır sonra da çoğu yaşıtım gibi damacanaya tecavüz edilmeyen bir ülkeye iltica ederim diye düşünüyorum. Nasıl plan? Alın sizin olsun müziği de kariyeri de..."



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