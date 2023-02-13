Müzisyen Karsu'dan bağış çağrısı: Hollanda'da 150 bin Euro toplandı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:59

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:03

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da aile üyelerini kaybettiğini duyuran müzisyen Karsu Dönmez, sosyal medya hesabından Hollandalılara deprem için bağış çağrısında bulundu.

Çağrısında Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler nedeniyle aile üyelerini de kaybettiğini söyleyen Karsu, afet bölgesinin acil barınma, gıda ve tıbbi yardım ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Müzisyen, destek olmak isteyenlerin "Giro555"e bağış yapabileceklerini ya da kendisinin yazdığı yemek kitabını sipariş edebileceklerini söyledi.