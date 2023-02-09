Müzisyen Karsu'nun enkaz altında olan halasından acı haber
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da bulunan yakınlarından haber alamadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sık sık duyuran müzisyen Karsu, halasını depremde kaybettiğini açıkladı.
Hatay'da yaşayan ailesinin enkaz altında olduğunu söyleyerek yardım isteyen müzisyen Karsu Dönmez, Instagram'da yaptığı paylaşımda halasını kaybettiğini duyurdu.
Sanatçı paylaşımında, "Nur içinde yat halacım. Meleksin hala melek" yazdı.
NE OLMUŞTU?
Hollanda’da yaşayan, Hatay doğumlu sanatçı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Ben de bir mesaj yollamak istedim. Çok yazıyorsunuz, ‘Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?’ diye… Bizde çok kayıp var. Nenem yok, halam yok ve kuzenlerim… Hatay’a çok yardım gitmiyor, onu da duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada yapacağımızı yapıyoruz… Hollanda’ya yalvarıyoruz, yardım yollayın. Allah herkesin yardımcısı olsun. Dualarımız…” demişti.
Karsu, bu paylaşımından saatler sonra ninesinin bulunduğunu açıklamıştı.
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