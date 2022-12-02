Mylene Demongeot kimdir? Mylene Demongeot kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?
Fransız sinemasının ünlü ismi Mylene Demongeot hayatını kaybetti. Mylene Demongeot kimdir? Mylene Demongeot kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?
Mylene Demongeot, 29 Eylül 1935 tarihinde Fransa'da doğdu. Bonjour Tristesse (1958) filminde David Niven ile birlikte rol aldı ve Birleşik Krallık'ta It 's A Wonderful World (1956) ve Upstairs and Downstairs (1959) dahil olmak üzere birçok komedide rol aldı.
1957'de The Crucible'daki rolüyle en iyi yeni gelen oyuncu dalında BAFTA'ya aday gösterildi .
MYLENE DEMONGEOT'NUN ÖZEL YAŞAMI
Mylene Demongeot, 1958 yılında Henri Coste ile evlendi. Çift 1968 yılında ayrıldı. 1968 yılında yönetmen Marc Simenon ile evlendi çiftin evliliği Simenon'un 1999'daki ölümüne kadar sürdü.
MYLENE DEMONGEOT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Mylene Demongeot uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. Mylene Demongeot 87 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.
OYNADIĞI FİLMLER
1953 aşk çocukları
1955 Frou-Frou
Aşk Okulu
Baba, anne, ma femme et moi
1956 Quand vient l'amour
Harika bir dünya
1957 Pota
Bir Katil İçin Bir Öpücük
1958 O gece
Bonjour tristesse
Güzel Ol Ama Sus
1959 Le vent se lève
Kadınlar Zayıftır
Kötü Kızlar Ağlamaz
Maratonun Devi
Üst katta ve Alt katta
1960 Roma'da Aşk
On Bayrak Altında
1961 Üç silahşörler
Şarkıcı Değil Şarkıcı
Romulus ve Sabinler
1962 Copacabana Sarayı
Don Giovanni della Costa Azzurra
1963 Kız Dairesi
Zor durumdaki doktor
Sezarlar için altın
çünkü bir kadın yüzünden
1964 Fantomlar
Cherchez l'idole
1965 Tom amcanın kabini
Fantômas se déchaîne
OSS 117 Bir Katil İçin Görev
1966 İhale Alçak
1967 Scotland Yard ile ilgili Fantomlar
1968 Çavuş Özel Donanması. O'Farrell
Ajans dosyaları
1969 On Üç Sandalye
1970 Mantar
1971 L'Patlama
1972 Asiler
1973 J'ai mon voyage!
Kaptan Luckner'ın Maceraları
1974 Par le sang des autres
1975 Les noces de porselen
Il faut vivre tehlike kullanımı
1977 L'échappatoire
Familles dans l'intérêt des recherche
1978 Douze heures pour mourir
1979 Bir gün bir gün
1980 Kick, Raoul, la moto, les jeunes ve les autres
1981 Signé Furax
1982 Marion
1983 Le piç
Çikolatalı çikolatalar
Sürpriz parti
1984 Retenez Moi...Ou Je Fais Un Malheur
Kara seri
1986 Tenue de soirée
Paulette, la pauvre minyon milyarder
1988 Büyük adam
1989 Ritz'de Yaşayan Adam
1992 Vacances Au Purgatoire
1994 Telgraf Pisti
bakıcı
1995 Chien ve sohbet
1997 L'Homme ideal
2004 Zafer
Kırmızı ışıklar
36 Quai des Orfevres
2005 Tokyo Kulesi
La tete haute
2006 Kamp yapmak
Fransız Kaliforniya
2007 Les toits de Paris
Le fantôme du lac
2009 tricheuse
Oscar ve Pembeli Leydi
2010 Kamp 2
2011 Si tu meurs, je te tue
Anne!
2013 Yolumun üzerinde
Lucie balad
Saçları Mauvaises
2014 Des güller en hiver
2015 Limit yok
2016 Kamp 3
3 Evlilik ve un coup de foudre
2017 Ebe
Caïn
2018 kâfir
İç mekan
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