Mylene Demongeot kimdir? Mylene Demongeot kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

02 Aralık 2022 Cuma, 15:13

Mylene Demongeot, 29 Eylül 1935 tarihinde Fransa'da doğdu. Bonjour Tristesse (1958) filminde David Niven ile birlikte rol aldı ve Birleşik Krallık'ta It 's A Wonderful World (1956) ve Upstairs and Downstairs (1959) dahil olmak üzere birçok komedide rol aldı.

1957'de The Crucible'daki rolüyle en iyi yeni gelen oyuncu dalında BAFTA'ya aday gösterildi .

MYLENE DEMONGEOT'NUN ÖZEL YAŞAMI

Mylene Demongeot, 1958 yılında Henri Coste ile evlendi. Çift 1968 yılında ayrıldı. 1968 yılında yönetmen Marc Simenon ile evlendi çiftin evliliği Simenon'un 1999'daki ölümüne kadar sürdü.

MYLENE DEMONGEOT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Mylene Demongeot uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. Mylene Demongeot 87 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.

OYNADIĞI FİLMLER

1953 aşk çocukları

1955 Frou-Frou

Aşk Okulu

Baba, anne, ma femme et moi

1956 Quand vient l'amour

Harika bir dünya

1957 Pota

Bir Katil İçin Bir Öpücük

1958 O gece

Bonjour tristesse

Güzel Ol Ama Sus

1959 Le vent se lève

Kadınlar Zayıftır

Kötü Kızlar Ağlamaz

Maratonun Devi

Üst katta ve Alt katta

1960 Roma'da Aşk

On Bayrak Altında

1961 Üç silahşörler

Şarkıcı Değil Şarkıcı

Romulus ve Sabinler

1962 Copacabana Sarayı

Don Giovanni della Costa Azzurra

1963 Kız Dairesi

Zor durumdaki doktor

Sezarlar için altın

çünkü bir kadın yüzünden

1964 Fantomlar

Cherchez l'idole

1965 Tom amcanın kabini

Fantômas se déchaîne

OSS 117 Bir Katil İçin Görev

1966 İhale Alçak

1967 Scotland Yard ile ilgili Fantomlar

1968 Çavuş Özel Donanması. O'Farrell

Ajans dosyaları

1969 On Üç Sandalye

1970 Mantar

1971 L'Patlama

1972 Asiler

1973 J'ai mon voyage!

Kaptan Luckner'ın Maceraları

1974 Par le sang des autres

1975 Les noces de porselen

Il faut vivre tehlike kullanımı

1977 L'échappatoire

Familles dans l'intérêt des recherche

1978 Douze heures pour mourir

1979 Bir gün bir gün

1980 Kick, Raoul, la moto, les jeunes ve les autres

1981 Signé Furax

1982 Marion

1983 Le piç

Çikolatalı çikolatalar

Sürpriz parti

1984 Retenez Moi...Ou Je Fais Un Malheur

Kara seri

1986 Tenue de soirée

Paulette, la pauvre minyon milyarder

1988 Büyük adam

1989 Ritz'de Yaşayan Adam

1992 Vacances Au Purgatoire

1994 Telgraf Pisti

bakıcı

1995 Chien ve sohbet

1997 L'Homme ideal

2004 Zafer

Kırmızı ışıklar

36 Quai des Orfevres

2005 Tokyo Kulesi

La tete haute

2006 Kamp yapmak

Fransız Kaliforniya

2007 Les toits de Paris

Le fantôme du lac

2009 tricheuse

Oscar ve Pembeli Leydi

2010 Kamp 2

2011 Si tu meurs, je te tue

Anne!

2013 Yolumun üzerinde

Lucie balad

Saçları Mauvaises

2014 Des güller en hiver

2015 Limit yok

2016 Kamp 3

3 Evlilik ve un coup de foudre

2017 Ebe

Caïn

2018 kâfir

İç mekan



