Yayınlanma: 24.09.2023 - 17:10

Güncelleme: 24.09.2023 - 17:10

Naci Bayşu'nun yaşamını yitirmesinin ardından ünlü prodüktörün kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Naci Bayşu kimdir, kaç yaşında, nereli? Naci Bayşu neden öldü? İşte detaylar...

NACİ BAYŞU KİMDİR?

Naci Bayşu, 1963 yılında dünyaya geldi.Müzisyen bir aileden gelen Bayşu, prodüktörlüğü ve yapımcılığı çekirdekten yetişerek öğrendi, yaptığı çalışmalara proje olarak baktı, müziğe ve sanatçıya ışık tutarak her zaman sanatın aydınlık yüzünü gösterdi. Babası bestekar Abdullah Nail Bayşu, ağabeyi besteci ve prodüktör Osman Bayşu ve eniştesi Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ'ın olduğu bir ortamda büyüdü.

Naci Bayşu, ilk olarak 1989 yılında Ferhan Şensoy'un ünlü oyunu 'Ferhangi Şeyler' kaset formatında yayınlanırken süpervizörlük yaptı. Ardından İskender Paydaş'ın 1990 yılında çıkardığı enstrümantal albümü 'İsko Disko'nun prodüktörlüğünü üstlenmiştir. Aynı yıl Yedi Karanfil albümünü çıkardı. Bayşu'nun Yedi Karanfil'den sonraki ikinci büyük adımı Kenan Doğulu oldu. Pop müzik furyasının bayrak taşıyıcılarından birisi de Bayşu Müzik etiketiyle çıkardığı 'Yaparım Bilirsin' adlı ilk albümüyle Kenan Doğulu oldu. Başarılı geçen bir çıraklık döneminin ardından yaptığı ilk prodüksiyonlarla rüştünü ispatlayan Bayşu, 1994 yılında Kenan Doğulu'yla beraber Bay Müzik'i kurarak patronluğa terfi etti. Bay Müzik etiketiyle çıkan ilk çalışma, Kenan Doğulu'nun 1994 yılının aralık ayında çıkan ikinci albümü 'Sımsıkı Sıkı Sıkı' ldu. İçinden 'Sımsıkı Sıkı Sıkı', 'Kurşun Adres Sormaz Ki', 'Can Bebeğim', 'İsyan Bu Haykırış' gibi hit şarkılar çıkaran albüm, Kenan Doğulu'nun Türk Pop Müziği'ndeki yerini sağlamlaştırırken Bay Müzik'in de sektöre hızlı bir giriş yapmasını sağladı. Albümün CD kabı ise alışılmışın dışında yuvarlak teneke kutudan oluşmaktaydı ve Türkiye'de ilk defa yapılan bu uygulamanın altında yine Naci Bayşu'nun imzası vardı. Sonrasında Yılmaz Erdoğan’dan, Beyazıt Öztürk’e birçok ünlü isimle çalışmalarına devam etti.

NACİ BAYŞU NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti. Acı haberi, orkestra şefi Tarık Sezer verdi. Bayşu uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu.