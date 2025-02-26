Nadide Sultan'dan çarpıcı açıklama: 'Babam engelli kız kardeşimi dövüyordu'

Yayınlanma: 26.02.2025 - 13:47

Güncelleme: 26.02.2025 - 13:47

Nadide Sultan, 'Gel Konuşalım' programına katılarak duygusal bir açıklama yaptı. 48 yaşındaki şarkıcı, ailesiyle olan ilişkisi hakkında samimi ifadeler kullandı ve gözyaşlarına boğuldu.

Babasıyla görüşmediğini belirten Sultan, "Benim babamla görüşmeme nedenim ne biliyor musun? Engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu. Onunla yalnızca biyolojik bir bağım var, duygusal olarak bir ilişkimiz yok. Babam, 5 dil bilen bir adam. Çocuklarıyla şu yaşta bile bir araya geldiğinde zarar verebilen bir adamla ben görüşmem" dedi.

Sultan, babasıyla olan ilişkisini "Benim için o an bitti. Kardeşim o yüzden kendini bir yerden atıyordu. Benim için o an bitti... Kardeşim bipolar. Benim babamla görüşmeme nedenim kız kardeşim, ağabeyim, annem" sözleriyle açıkladı.

Annesinin de şiddet gördüğünü ve bunun üzerine panik atak geçirdiğini belirten şarkıcı, "Ben bu yüzden panik atak oldum" diyerek yaşadığı travmalarla ilgili içsel bir mücadeleyi de paylaştı.

Çocukluğunda yaşadığı zorluklarla nasıl başa çıktığını anlatan Nadide Sultan, müziğin ona nasıl yardımcı olduğunu şöyle dile getirdi:

"Ben müzikle tedavi oldum. Mariah Carey hayranıydım. O zamanlar Carey'nin kapak olduğu dergide 'Ben müzikle tedavi ettim kendimi' dediğini okudum, belki o cümle benim hayatımı kurtardı. Saatlerce kanun çalardım, beste yapardım."

NADİDE SULTAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Nadide Sultan, 15 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde tamamladı. Liseden sonra kurdukları müzik grubu ile çeşitli mekanlarda vokal ve solistlik yapan Sultan, Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek gibi ünlü isimlere de vokallik yaptı.

Bugüne kadar yedi albüm çıkaran sanatçı, 2001 yapımı Çifte Bela dizisinde Ayşe Tolga ile başrol oynamış, aynı zamanda TGRT'de yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2009 yılında yarım bıraktığı üniversite eğitimine geri döndü ve 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun oldu.

Eğitimine devam eden Nadide Sultan, 2014 yılında Haliç Üniversitesi Türk Müziği bölümünde masterını tamamlamış ve şu anda aynı üniversitede doktora yapmakta.

2012 yılında TMC etiketiyle Hayat Aşktan albümünü çıkaran sanatçı, bu albümünde sade bir biçimde ve akustik bir sound ile sevenleriyle buluşmuştur. 2014 yılında ise bestesi kendisine ait dijital single çalışması Anlayan Anlar’ı dinleyicileriyle paylaşmıştır. Aynı yıl ikinci single çalışması Vazgeç Kalbim ve 2016 yılında üçüncü single’ı Kalbimin Sahibi ile müzik severlere yeni eserler sundu.