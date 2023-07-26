Nagehan Alçı'dan 'boşanma' açıklaması: 'Bitirme kararı aldık'

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararı iddialarının ardından bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Alçı iddiaları doğrulayarak “Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 11:14
Nagehan Alçı'dan 'boşanma' açıklaması: 'Bitirme kararı aldık'
Abone Ol google-news

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarını doğruladı.

Alçı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde: 

"Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.

Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır."


Nagehan Alçı rasim ozan kütahyalı boşanma

İlgili Haberler

‘Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor’ iddiası

‘Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor’ iddiası
Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya çok sert sözler: 'FETÖ parası ile yalıda oturup...'

Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya çok sert sözler: 'FETÖ parası ile yalıda oturup...'
Cumhur'un destekçisi Sinan Oğan'dan Nagehan Alçı'ya: 'Plana sadık kal...'

Cumhur'un destekçisi Sinan Oğan'dan Nagehan Alçı'ya: 'Plana sadık kal...'

En Çok Okunan Haberler