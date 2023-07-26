Nagehan Alçı'dan 'boşanma' açıklaması: 'Bitirme kararı aldık'
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararı iddialarının ardından bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Alçı iddiaları doğrulayarak “Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık” dedi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarını doğruladı.
Alçı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.
Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır."
Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum..— Nagehan Alci (@Nagehanalci) July 26, 2023
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