Nahid Sırrı Örik kimdir? Yazar Nahid Sırrı Örik eserleri...

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Nahid Sırrı Örik, toplumsal yapıyı ve bireysel çatışmaları eserlerine taşıyan önemli bir yazardır. Peki, Nahid Sırrı Örik kimdir? İşte, yazar Nahid Sırrı Örik eserleri...

NAHİD SIRRI ÖRİK KİMDİR?

Divan sahibi Oltili Ahmet Nafiz Paşa'nın torunu ve Hukuk Mektebi hocası, rüsûmât müdir-i mütercimi, Şûrâ-yı Devlet Âzâsı, Shakespeare'den iki oyun çevirmiş Gürcü asıllı Hasan Sırrı Bey'in oğlu olan Nahid Sırrı Örik, 22 Mayıs 1895 tarihinde İstanbul'da doğdu. Özel dersler aldıktan sonra Beşiktaş'taki Âfitab-ı Maarif Rüşdiyesi'nde okudu ve mezun oldu. Sırayla bir İngiliz, bir Fransız Mektebine devam etti. Galatasaray Mekteb-i Sultani'sine girdi. Ancak hiçbirini tamamlamadı. Bir müddet Mekteb-i Hukuk'un derslerine katıldı ve burayı da yarım bıraktı (1913).

I. Dünya Savaşı'nın ikinci yılında yurt dışına çıkarak Tiflis, Berlin, Paris, Viyana, Roma ve Kopenhag vd. Batı kentlerinde yaşayan Nahid Sırrı, Cumhuriyet'in ilânını takiben 1928 yılında Türkiye'ye geri döndü. Döndükten hemen sonra Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. Ardından Ankara'ya yerleşti ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nda çevirmen olarak işe girdi. Ankara'da 1933 yılında Yaşar Nabi ile birlikte Varlık Dergisi'ni çıkardı. Aynı yıl babasının vefatının ardından İstanbul'a döndü. Hayatının sonuna kadar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmayı sürdüren Nahid Sırrı'nın Anadolu gezileri sırasında yazdığı makaleleri de farklı dergi ve gazetelerde yayımlandı.

18 Ocak 1960 tarihinde İstanbul'da öldü.

YAZAR NAHİD SIRRI ÖRİK ESERLERİ

Hikâye Kitapları

Kırmızı ve Siyah (1929)

San'atkârlar (1932)

Eski Resimler (1933)

Eve Düşen Yıldırım (1934)

Kırmızı ve Siyah

Romanları

Kıskanmak (1946)

Sultan Hamid Düşerken (1947)

Yıldız Olmak Kolay Mı? (2006)

Tersine Giden Yol

Turnede Bir Artist Öldürüldü

Oyunlar

Sönmeyen Ateş (1933)

Muharrir (1934)

Alınyazısı (1952)

İnceleme

Edebiyat ve Sanat Bahisleri (1932)

Tarihi Çehreler Etrafında (1933)

Roman ve Hikâye Hakkında Bir Kalem Denemesi (1933)

Hayat ile Kitaplar (1956)

Gezi Notları

Anadolu (1939)

Bir Edirne Seyahatnamesi (1941)

Kayseri-Kırşehir-Kastamonu. (1955)

Hatıraları

Eski Zaman Kadınları Arasında (1958)