Naomi Campbell Met Gala'ya veda ediyor: 'Çok yaşlıyım'
90'lı yılların en ünlü top modellerinden biri olan Naomi Campbell, moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden Met Gala ile ilgili aldığı kararı açıkladı.
Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla her yıl düzenlenen ve moda dünyasının en önemli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, bu yıl da 5 Mayıs'ta ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. Ancak dünyaca ünlü model Naomi Campbell, bu yıl etkinlikte yer almayacağını duyurdu.
ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA: "BU BENİM SON MET GALA'M"
54 yaşındaki Campbell, geçen yılki Met Gala hazırlık sürecinden görüntüler içeren bir video paylaşarak kararını takipçileriyle paylaştı. Ünlü model, videoda "Bu benim son Met Gala'm. Yapamam. Çok yaşlıyım. Bu endişe bana çok geliyor" ifadelerini kullandı. Campbell sözlerine, "Bu kaçıncı Met Gala'm bilmiyorum. 20 ya da 21 olabilir. Düşünebiliyor musunuz?" diyerek devam etti.
ARTIK PODYUMA ÇIKMIYOR
Özel etkinlikler dışında podyuma çıkmayan Naomi Campbell, son yıllarda ailesine odaklanmış durumda. Ünlü model, 2021 yılında bir kız bebek, 2023 yılında ise bir erkek bebek sahibi olduğunu açıklamıştı.
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