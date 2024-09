Gözyaşlarını tutamadı: Yolsuzluk iddialarıyla gündemde olan Naomi Campbell'a Fransa'dan ödül

Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:37

Güncelleme: 27.09.2024 - 17:37

Ünlü İngiliz model Naomi Campbell, Fransız Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı ile onurlandırıldı. 54 yaşındaki Campbell, Fransa Kültür Bakanlığı’nda düzenlenen ödül töreninde duygusal anlar yaşadı ve gözyaşları içinde bir konuşma yaptı.

Naomi Campbell, prestijli ödülü Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'nin elinden aldı. Tören sırasında ailesine seslenen Campbell, "Sizler benim temelimsiniz ve sarsılmaz desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Bu moda işinde bir aile kurdum, bazılarının bu sektörün kararsız olduğunu söylemesine rağmen, bunun doğru olmadığını biliyorum" dedi. Ayrıca, kariyerine katkı sağlayan akıl hocaları, iş ortakları ve sanatçılara minnettarlığını dile getirerek, Fransızca "teşekkür ederim" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı, 1957 yılından bu yana Fransa’da sanata, edebiyata veya bu alanların yayılmasına önemli katkılar sağlayan kişilere veriliyor. Nişan, adayın en az 30 yaşında olmasını ve Fransız kültürel mirasının zenginleşmesine katkıda bulunmuş olmasını gerektiriyor.

İDDİALARI REDDETTİ

Ancak Naomi Campbell’in bu onuru kazandığı dönemde, yaklaşık 20 yıl önce kurduğu yardım kuruluşu 'Fashion For Relief'in mali yönetimindeki sorunlar nedeniyle İngiltere ve Galler'de beş yıl boyunca hayır işi kuruluşu heyeti üyeliğinden men edildiği ortaya çıktı. Yardım Kuruluşları Komisyonu, 'Fashion For Relief'in mali faaliyetlerine ilişkin 3 yıllık bir soruşturma sonucunda, kuruluşun sadece %8,5’lik bir kısmının gerçek yardım faaliyetlerine harcandığını tespit etti.

Campbell, bu iddialara karşı basına yaptığı açıklamada, yardım kuruluşunun mali yönetiminin profesyoneller tarafından sürdürüldüğünü belirterek, "Yaptığım her şey ve topladığım her kuruş hayır kurumlarına gidiyor" dedi.