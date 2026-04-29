NASA'dan yeni araç: Uydu görüntüleriyle isminizi oluşturabilirsiniz

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), düzenli olarak uzaydan görüntüler paylaşırken bu kez ajanstan farklı bir hamle geldi. NASA, 22 Nisan Dünya Günü çerçevesinde geçtiğimiz günlerde herkesin kullanabileceği yeni bir aracı paylaştı.

KULLANICILAR İSİMLERİNİ YAZDIRABİLİYOR

NASA tarafından paylaşılan bu araç, bir uydu görüntüleme aracı olarak öne çıkarken kullanıcılar isimlerini veya istedikleri kelimeyi yazabiliyor. Ardından ise söz konusu araç uydulardan çekilen görüntüleri bir araya getirerek o ismi ortaya çıkarıyor.

Araç, dünyanın her yerinden yeryüzü şekillerini içeren Landsat’tan alınan uydu görüntülerini kullanırken “Enter a name” yazan bölüme isim yazmak yeterli oluyor. Ardından ise saniyeler içinde Dünya fotoğraflarıyla harf harf oluşturulan isimler görülüyor.

50 YILI AŞKIN VERİ KULLANILDI

Projenin arkasında, NASA ile ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun (USGS) birlikte yürüttüğü Landsat programı bulunuyor. Bu program, 1970'lerden bu yana Dünya'yı düzenli olarak gözlemleyen en uzun soluklu uydu projelerinden biri olarak biliniyor.

"Your Name in Landsat" uygulamasında kullanılan tüm görseller de bu geniş veri havuzundan seçiliyor. Böylece kullanıcılar sadece isimlerini değil, aynı zamanda Dünya'nın zaman içindeki değişimini de dolaylı olarak görmüş oluyor.

NASIL KULLANILIR?

Uygulamayı kullanmak oldukça kolay ve herhangi bir teknik bilgi gerektirmiyor.

İzlenecek adımlar:

NASA'nın "Your Name in Landsat" sayfasına giriliyor

"Enter a name" bölümüne isim yazılıyor

Sistem, otomatik olarak uydu görüntülerinden oluşan harfleri oluşturuyor

Her harfin hangi coğrafi bölgeden alındığı enlem-boylam bilgileriyle birlikte gösteriliyor

Ortaya çıkan görsel, hem kişisel bir içerik hem de keşif aracı olarak kullanılabiliyor.