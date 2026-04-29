NASA'dan yeni araç: Uydu görüntüleriyle isminizi oluşturabilirsiniz

29.04.2026 15:31:00
Haber Merkezi
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uydu fotoğraflarını kullanarak kişilerin ismini yazan bir internet sitesi açtı. Kişiler isimlerini yazarak dünyanın farklı noktalarından görsellerle birleştirebiliyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), düzenli olarak uzaydan görüntüler paylaşırken bu kez ajanstan farklı bir hamle geldi. NASA, 22 Nisan Dünya Günü çerçevesinde geçtiğimiz günlerde herkesin kullanabileceği yeni bir aracı paylaştı. 

KULLANICILAR İSİMLERİNİ YAZDIRABİLİYOR

NASA tarafından paylaşılan bu araç, bir uydu görüntüleme aracı olarak öne çıkarken kullanıcılar isimlerini veya istedikleri kelimeyi yazabiliyor. Ardından ise söz konusu araç uydulardan çekilen görüntüleri bir araya getirerek o ismi ortaya çıkarıyor. 

Araç, dünyanın her yerinden yeryüzü şekillerini içeren Landsat’tan alınan uydu görüntülerini kullanırken “Enter a name” yazan bölüme isim yazmak yeterli oluyor. Ardından ise saniyeler içinde Dünya fotoğraflarıyla harf harf oluşturulan isimler görülüyor.

50 YILI AŞKIN VERİ KULLANILDI

Projenin arkasında, NASA ile ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun (USGS) birlikte yürüttüğü Landsat programı bulunuyor. Bu program, 1970'lerden bu yana Dünya'yı düzenli olarak gözlemleyen en uzun soluklu uydu projelerinden biri olarak biliniyor.

"Your Name in Landsat" uygulamasında kullanılan tüm görseller de bu geniş veri havuzundan seçiliyor. Böylece kullanıcılar sadece isimlerini değil, aynı zamanda Dünya'nın zaman içindeki değişimini de dolaylı olarak görmüş oluyor.

NASIL KULLANILIR? 

Uygulamayı kullanmak oldukça kolay ve herhangi bir teknik bilgi gerektirmiyor.

İzlenecek adımlar:

NASA'nın "Your Name in Landsat" sayfasına giriliyor

"Enter a name" bölümüne isim yazılıyor

Sistem, otomatik olarak uydu görüntülerinden oluşan harfleri oluşturuyor

Her harfin hangi coğrafi bölgeden alındığı enlem-boylam bilgileriyle birlikte gösteriliyor

Ortaya çıkan görsel, hem kişisel bir içerik hem de keşif aracı olarak kullanılabiliyor.

Mars yolculuğunda tarihi dönüm noktası: NASA lityum yakıtlı dev motoru ateşledi NASA, insanlığı Kızıl Gezegen'e taşıyacak olan teknoloji yarışında vites yükseltti. Jet Propulsion Laboratory (JPL) tesislerinde test edilen yeni nesil lityum yakıtlı motor, mevcut uzay araçlarından 25 kat daha fazla güç üreterek Mars hayalini bir adım daha gerçeğe yaklaştırdı.
Ay'dan sonraki durak Mars mı? NASA'nın Artemis misyonu neden önemli? NASA’nın 93 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirdiği Artemis programı, 50 yıl aradan sonra insanlığı yeniden Ay’a taşımaya hazırlanırken, bu kez hedefler sadece "ayak basmak"la sınırlı kalmıyor. Ay’daki kritik maden kaynaklarına erişim, suyun yakıta dönüştürülmesi ve Mars yolculuğu için bir üs inşa edilmesi planlanan projede, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik rekabet uzayın derinliklerine taşınıyor.
NASA’dan OMÜ’ye bilim köprüsü NASA Jet İtki Laboratuvarı’nda görev yapan Dr. Umut Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta “Evrenin doğumu ve ölümü” başlıklı sunumuyla kozmik süreçleri ve modern bilimin temel sorunlarını anlattı.