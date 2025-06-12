NASA uzaya ilk kez su buzu keşfetti: Gezegen oluşumunun anahtarı olabilir

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, evrenin derinliklerinden önemli bir keşfe imza attı. Bilim insanları, ilk kez Güneş Sistemi dışında, su buzu barındıran bir yıldız sistemine dair kesin kanıtlara ulaştı. Bu çığır açıcı gözlem, HD 181327 adlı genç ve Güneş’e benzeyen bir yıldızın çevresindeki toz ve buz karışımını ortaya koyuyor.





İLK SU BUZU TESPİTİ: KİRLİ KAR TOPLARI

James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 155 ışık yılı uzaklıkta, Telescopium takımyıldızında yer alan HD 181327 adlı yıldız sisteminde su buzu tespit etti. Bu yıldız, Güneş’e benzer genç bir yıldız olup çevresinde "enkaz diski" adı verilen toz ve buz parçacıklarından oluşan bir yapı barındırıyor.

Bilim insanları bu disk içinde su buzunun, ince toz taneleriyle birleşmiş şekilde var olduğunu ve bu yapıların “kirli kar topları” gibi davrandığını ifade ediyor. Buzun yıldızdan uzak, daha soğuk bölgelerde daha yoğun bulunduğu belirtiliyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ'YLE PARALEL KEŞİF

Gözlemi yürüten ekipten Johns Hopkins Üniversitesi'nden astronom Chen Xie, Webb’in yalnızca su buzu değil, kristal yapıdaki su buzu tespit ettiğini açıkladı. Kristal su buzu, Güneş Sistemi'nde Satürn’ün halkalarında, dış gezegenlerin uydularında ve Kuiper Kuşağı’ndaki gökcisimlerinde de bulunan bir buz türü.

Space Telescope Science Institute’tan Christine Chen ise, “25 yıl önce danışmanım enkaz disklerinde buz olması gerektiğini söylemişti ama elimizde bunu gözlemleyecek kadar hassas bir teleskop yoktu” diyerek Webb’in bu engeli aştığını vurguladı.

KUIPER KUŞAĞI'YLA BENZERLİK GÖSTERİYOR

2008 yılında NASA’nın Spitzer Teleskobu tarafından tespit edilen su buzu sinyalleri, Webb tarafından ilk kez kesinleştirildi. Elde edilen verilerin, Güneş Sistemi’nin gençlik dönemindeki Kuiper Kuşağı’na çok benzediği belirtiliyor.

Chen, HD 181327 sisteminde sık sık çarpışmalar yaşandığını ve bu çarpışmaların Webb’in tespit edebileceği boyutta tozlu buz parçacıkları ortaya çıkardığını söyledi.