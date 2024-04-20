NASA'dan korkunç keşif! Ölmeyen bakteriler bulundu

Yayınlanma: 20.04.2024 - 13:02

Güncelleme: 20.04.2024 - 13:02

Bilim dünyasının en son dikkat çekici keşiflerinden biri, NASA'nın yaptığı korkunç bir buluş oldu. Uzayda yapılan araştırmalarda, ölmeyen bakterilerin varlığına dair önemli kanıtlar bulundu. Bu keşif, yaşamın ne kadar dirençli olabileceği ve potansiyel olarak uzaydaki hayatın doğasını anlamamıza yardımcı olabilecek önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

SIRADAN TEMİZLEME LOSYONLARI BAKTERİYİ ÖLDÜREMİYOR

Yıllar önce, Mars'a giden uzay aracını dezenfekte eden bilim adamı Kasthuri Venkateswaran, örneğinin ucunda ilginç bir mikroorganizma buldu. Bacillus pumilus adını verdiği bakteri o kadar dayanıklıydı ki, sıradan temizleme solüsyonları (ultraviyole ışık ve peroksit) onu öldüremiyordu. Bu keşif , astronotların ne olacağını görmek için onu Dünya'nın 250 mil yukarısındaki laboratuvarın dışına astığı Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir örnek gönderilmesine yol açtı . Örnek geri geldiğinde sporların çoğu , kozmik radyasyona 18 ay maruz kaldıktan sonra bile hala hayattaydı.

MARS YOLCULUĞUNUN ANAHTARI OLABİLİR

Bakterinin genomunu açıklayan bilim insanları bir takım açıklamalarda bulundu. Bilim insanları bakterinin sonunda insan genomunu kozmik radyasyonun zararlı etkilerinden koruyabilecek bileşikler geliştirmek için NASA ile birlikte çalışmaya başladı. Oradan Landry bu çalışma hakkında "Bizi Mars'a gitmekten alıkoyan şey roketler değil, altı ay boyunca aralıksız radyasyona dayanmak bizim biyolojimizdir." dedi.