NASA'dan korkunç keşif! Ölmeyen bakteriler bulundu
Pek çok kişi NASA'yı uzayda yeni dünyalar keşfetmeyle ilişkilendiriyor. Ancak NASA sadece gezegen değil, mikroskobik ekosistemleri de keşfediyor. Son olarak ölmeyen bakterilerin keşfedildiği açıklandı...
Bilim dünyasının en son dikkat çekici keşiflerinden biri, NASA'nın yaptığı korkunç bir buluş oldu. Uzayda yapılan araştırmalarda, ölmeyen bakterilerin varlığına dair önemli kanıtlar bulundu. Bu keşif, yaşamın ne kadar dirençli olabileceği ve potansiyel olarak uzaydaki hayatın doğasını anlamamıza yardımcı olabilecek önemli bir adım olarak kabul ediliyor.
SIRADAN TEMİZLEME LOSYONLARI BAKTERİYİ ÖLDÜREMİYOR
Yıllar önce, Mars'a giden uzay aracını dezenfekte eden bilim adamı Kasthuri Venkateswaran, örneğinin ucunda ilginç bir mikroorganizma buldu. Bacillus pumilus adını verdiği bakteri o kadar dayanıklıydı ki, sıradan temizleme solüsyonları (ultraviyole ışık ve peroksit) onu öldüremiyordu. Bu keşif , astronotların ne olacağını görmek için onu Dünya'nın 250 mil yukarısındaki laboratuvarın dışına astığı Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir örnek gönderilmesine yol açtı . Örnek geri geldiğinde sporların çoğu , kozmik radyasyona 18 ay maruz kaldıktan sonra bile hala hayattaydı.
MARS YOLCULUĞUNUN ANAHTARI OLABİLİR
Bakterinin genomunu açıklayan bilim insanları bir takım açıklamalarda bulundu. Bilim insanları bakterinin sonunda insan genomunu kozmik radyasyonun zararlı etkilerinden koruyabilecek bileşikler geliştirmek için NASA ile birlikte çalışmaya başladı. Oradan Landry bu çalışma hakkında "Bizi Mars'a gitmekten alıkoyan şey roketler değil, altı ay boyunca aralıksız radyasyona dayanmak bizim biyolojimizdir." dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!