NASA'dan kritik uyarı: Okul otobüsü büyüklüğünde meteor Dünya yakınından geçecek

Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:29

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:29

NASA, 2025 AB olarak adlandırılan ve yaklaşık bir okul otobüsü büyüklüğünde olan bir asteroidin bugün Dünya'ya yakın bir mesafeden geçeceğini açıkladı. Bu asteroidin çapı 32 ila 72 feet arasında değişiyor ve Dünya’ya yaklaşık 95.200 mil uzaklıktan geçmesi bekleniyor. Ay'ın Dünya'ya olan ortalama uzaklığının 238.900 mil olduğu düşünüldüğünde, 2025 AB'nin geçişi oldukça yakın bir mesafeden gerçekleşiyor.

ASTREOİT KURŞUNDAN DAHA HIZLI GELİYOR

2025 AB, saatte yaklaşık 25.300 mil hızla hareket ediyor. Bu hız, dünyadaki en hızlı kurşunlardan bile çok daha yüksek bir hız anlamına geliyor. NASA’nın verilerine göre, bu hız ve mesafe, asteroidi "Dünya'ya yakın cisim" (NEO) kategorisine sokuyor. NEO’lar, Dünya’ya 30 milyon mil içinde bulunan gök cisimleri olarak tanımlanır ve şu anda Güneş Sistemi’nde bu şekilde sınıflandırılmış yaklaşık 36.000 obje bulunuyor.

POTANSİYEL TEHLİKELER BARINDIRIYOR

Tüm NEO’lar tehlikeli olarak sınıflandırılmaz. Ancak, 4.6 milyon milden daha yakın bir mesafeden geçen ve en az 460 feet çapında olan asteroitler "potansiyel olarak tehlikeli cisimler" (PHA) olarak adlandırılır. 2025 AB, bu kriterlere uymadığı için PHA kategorisinde yer almaz. NASA uzmanları, bu tür cisimlerin genellikle uzun vadeli değerlendirmelerde Dünya’ya çarpma ihtimalini düşük olarak değerlendiriyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DÜNYA'YA YAKIN OLACAK METEORLAR

Bugün ve önümüzdeki günlerde Dünya'ya yakın mesafelerden geçecek başka asteroitler de bulunuyor. Bunlar arasında 2024 YC9 (ev büyüklüğünde), 2024 YL1 (otobüs büyüklüğünde) ve 2024 YL7 (uçak büyüklüğünde) gibi gök cisimleri yer alıyor. Ancak bu asteroitlerin hiçbiri, 2025 AB kadar Dünya'ya yaklaşmıyor.