NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:37

Güncelleme: 12.04.2024 - 11:37

Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medya hesabından 2021 yılında Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Kadın Azmağı Deresi görüntülerini yayınlamasıyla bölgeye olan ilgi her yıl artıyor.

Görünümüyle doğal bir akvaryumu andıran Kadın Azmağı Deresi'nde teknelerle ve kürek sörfüyle gezintiye çıkan turistler, sazlıkların oluşturduğu labirentlerde doğayla baş başa kalma imkanı buluyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen dere, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor.

20 yıl öncesinde mütevazı bir balıkçı köyü olan Akyaka, Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmaklarında yapılan tekne gezileriyle yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, her sene 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti çekiyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Muğla'nın turistik mahallelerinden "sakin şehir" Akyaka'nın, son yıllarda mavi bayraklı sahilde güneşlenmek, Gökova Körfezi'nde maviyle yeşilin birbirini sarmaladığı kıyıda gün batımını izlemek, balık tutmak, su sporları yapmak ve orman içinde bisiklet kullanmak isteyen turistlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.

Akyaka'nın doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akbıyık, "Akyaka, dağcılık, doğa yürüyüşü, bisiklet, tarih, kültür ve mimari değerler yönünden de önemli potansiyel barındırıyor." dedi.

Akbıyık, Akyaka'nın bünyesindeki güzelliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterdiklerine işaret ederek, 1,5 kilometre uzunluğundaki doğa harikası dereyi teknelerle ziyaretçilere gezdirdiklerini anlattı.

Kadın Azmağı Deresine Tekne Turu yapan Şadi Durmaz ise deredeki suyun soğuk, sodalı ve içilebilir olduğunu aktardı.

Burada gezinti yaparken çıplak gözle deredeki tüm canlıların görülebildiğini belirten Durmaz, "Özellikle bölgede bulunan yılan balığı ve kefalleri görebilirsiniz. NASA'nın Akyaka'nın önemli bir değeri Kadın Azmağı Deresi'ne geçtiğimiz yıllarda yer vermesiyle birlikte bölgeye olan ilgi her geçen yıl daha da arttı. Özellikle Ramazan Bayramı tatilinde gelen günübirlik ziyaretçi yoğunluğu bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

NASA'DAN "VAY BE... GÜZELLİĞİNİ YAŞAYIN" PAYLAŞIMI

NASA, 2021 yılının 22 Nisan Dünya Günü'nde sosyal medya hesabından ilçedeki Kadın Azmağı Deresi'yle ilgili paylaşım yapmıştı.

NASA'nın Instagram hesabından paylaşılan görüntüye "Vay be... Güzelliğini yaşayın" notu düşülmüştü.