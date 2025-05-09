Nazan Öncel'den korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada planlanan konserinin de ertelendiğini duyurdu.

Nazan Öncel'den korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:59

Sanatçı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 69 yaşındaki sanatçı, anjiyo sürecine geçildiğini duyurdu. Öncel, sağlık durumu nedeniyle ertelenen konseri için hayranlarından özür diledi.

"YARIN AKŞAMKİ KONSER İÇİN Bİ’ ÖZÜR BORCUM VAR"

Nazan Öncel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya “Hayat bir karış” ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a “Bekle beni sana söz geleceğim” dedim sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastene… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen."


Etiketler: #Nazan Öncel

İlgili Haberler

Nazan Öncel'den hayranlarını üzen haber

Nazan Öncel'den hayranlarını üzen haber
Nazan Öncel'den 'Narin' tepkisi: 'Çocukları koruyamadık, bizi affetmesinler'

Nazan Öncel'den 'Narin' tepkisi: 'Çocukları koruyamadık, bizi affetmesinler'
Nazan Öncel konserini iptal etti, organizatörü suçladı: 'Sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle...'

Nazan Öncel konserini iptal etti, organizatörü suçladı: 'Sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler