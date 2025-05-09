Nazan Öncel'den korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:59

Güncelleme: 09.05.2025 - 10:00

Sanatçı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 69 yaşındaki sanatçı, anjiyo sürecine geçildiğini duyurdu. Öncel, sağlık durumu nedeniyle ertelenen konseri için hayranlarından özür diledi.

"YARIN AKŞAMKİ KONSER İÇİN Bİ’ ÖZÜR BORCUM VAR"

Nazan Öncel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya “Hayat bir karış” ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a “Bekle beni sana söz geleceğim” dedim sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastene… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen."