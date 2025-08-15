MİT internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' adı altında şair Nazım Hikmet Ran'a ait olduğu öne sürülen çizim, şiir ve imzanın yer aldığı belgeleri paylaştı. Peki, Nazım Hikmet'in çizdiği portredeki gizemli kişi kim?

NAZIM HİKMET'İN ÇİZDİĞİ GİZEMLİ KİŞİ KİM?

Kültür arkeoloğu ve yazar Haluk Oral’a göre Nazım Hikmet Ran tarafından çizilen portrenin büyük ihtimalle Rasih Güran’a ait.

RASİH GÜRAN KİMDİR?

Rasih Güran, 1912 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Muvakkar Güran’ın eşi, şair Nâzım Hikmet ile ressam Nazmi Ziya’nın yeğenidir. Ağırlıklı olarak çevirmenlik yaptı ve dünya edebiyatından Türkçeye önemli eserler kazandırdı. Sosyalist düşünceye inanmış ve TKP (Türkiye Gizli Komünist Partisi)’ye üye olmuştur. Tüm sosyalistler gibi, önder saydığı Stalin’in 1953 yılında ölümünden sonra, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tutuluyor olması nedeniyle, Rasih Güran bunalıma girdi ve bir türlü bu büyük yıkımın etkisinden kurtulamadı. Güran, 1972 yılında Ankara'da hayatını kaybetti.

Rasim Güran'ın eserleri:

Gazap Üzümleri (1961), Pippin IV’ün Kısa Süren Salatanatı (1963), Bitmeyen Kavga (John Steinbeck’ten, 1967); Ses ve Öfke (William Faulkner’dan, 1965); Albert Camus ve Başkaldırma Edebiyatı (John Cruickshank’tan, 1965); Kerenski ve Rus İhtilali (Aleksandr Kerenski’den, 1967); Dünyayı Sarsan On Gün (John Read’den, 1967), Nazi İmparatorluğu: Doğuşu Yükselişi ve Çöküşü (3 cilt, William Lawrence Shirer’dan, 1968), Troçki (Isaac Deutscher, 1969), Çıplak ve Ölü (Norman Mailer’den, 1970).