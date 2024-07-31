Nazım Hikmet Ran: Veda şiiri...

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:07

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:07

Nazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. İşte, Nazım Hikmet'ten 'Veda' şiiri...

VEDA

Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın!

Sizi canımda

canımın içinde,

kavgamı kafamda götürüyorum.

Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın…

Resimlerdeki kuşlar gibi

dizilip üstüne kumsalın,

mendil sallamayın bana.

İstemez…

Ben dostların gözünde kendimi

boylu boyumca görüyorum…

A dostlar

a kavga dostu

iş kardeşi

a yoldaşlar a..!!.

Tek hecesiz elveda..

Geceler sürecek kapımın sürgüsünü,

pencerelerde yıllar örecek örgüsünü.

Ve ben bir kavga şarkısı gibi haykıracağım

mapusane türküsünü.

Yine görüşürüz

dostlarım benim

yine görüşürüz…

Beraber güneşe güler,

beraber dövüşürüz…

A dostlar

a kavga dostu

iş kardeşi

a yoldaşlar a..!!.

elveda..!!…….

NAZIM HİKMET RAN