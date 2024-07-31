Nazım Hikmet Ran: Veda şiiri...
Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in 'hoşça kalın dostlarım" şiirinin dizeleri paylaşıldı. İşte, Nazım Hikmet'ten 'Veda' şiiri...
Nazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. İşte, Nazım Hikmet'ten 'Veda' şiiri...
VEDA
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın…
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
İstemez…
Ben dostların gözünde kendimi
boylu boyumca görüyorum…
A dostlar
a kavga dostu
iş kardeşi
a yoldaşlar a..!!.
Tek hecesiz elveda..
Geceler sürecek kapımın sürgüsünü,
pencerelerde yıllar örecek örgüsünü.
Ve ben bir kavga şarkısı gibi haykıracağım
mapusane türküsünü.
Yine görüşürüz
dostlarım benim
yine görüşürüz…
Beraber güneşe güler,
beraber dövüşürüz…
A dostlar
a kavga dostu
iş kardeşi
a yoldaşlar a..!!.
elveda..!!…….
NAZIM HİKMET RAN
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