Ne ekiliyor ne biçiliyor, dağda kendi yetişiyor: C vitamini deposu...

Özellikle Türkiye-İran sınır hattındaki yüksek rakımlı dağlardan büyük bir emekle toplanan uçkunun bağı, ilçe merkezinde 100 liradan satışa sunuluyor. Bölgede son 10 yılın en yoğun yağışlı döneminin yaşanması, dağlardaki uçkun rekoltesine de adeta bereket getirdi. Yüksekova'nın sarp dağlarının yanı sıra sınırın İran tarafındaki dağlık alanlarda da yetişen bitkiyi toplayan vatandaşlar, zorlu bir mesainin ardından topladıkları ürünleri ilçeye getiriyor.

Doğal ortamında kendiliğinden yetişen ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan tezgahlarda vatandaşların beğenisine sunulan uçkun, hem ekşi ve aromatik tadıyla hem de sağlığa olan faydalarıyla yoğun ilgi görüyor.

C vitamini açısından zengin olan ve özellikle şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan bu şifalı bitki, adeta kapış kapış satılıyor.

Dağların dik yamaçlarından topladıkları uçkunları Yüksekova'da satışa sunan Mahmut Çiftçi, ürünlerin sofralara ulaşana kadar büyük bir emek süzgecinden geçtiğini belirtti. Çiftçi, "Bu uçkunlar, yüksek rakımlı sınır dağlarında ve İran topraklarında binbir güçlükle toplanıyor. Esendere Sınır Kapısı üzerinden Yüksekova'ya getirilen bu şifalı bitkiyi biz de onlardan teslim alıp ilçe merkezindeki tezgahlarımızda halkımızla buluşturuyoruz. Bu sene yağışların bol olması sebebiyle hem tadı çok güzel hem de oldukça bereketli. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz, bağını 100 liradan satışa sunuyoruz" dedi.