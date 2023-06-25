Nebahat Çehre’den ‘Aşk-ı Memnu’ paylaşımı: 'Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım'

'Aşk-ı Memnu' dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran Nebahat Çehre, dizinin final yıldönümünde "Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım" paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 17:02
Nebahat Çehre’den ‘Aşk-ı Memnu’ paylaşımı: 'Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım'
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Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı 'Aşk-ı Memnu', 2008-2010 yılları arasında ekranlarda yerini aldı. Oldukça fazla ilgi gören dizi  24 Haziran tarihinde final yaptı.

'Aşk-ı Memnu' dizisinin finalinden yıllar geçmesine rağmen Bihter Ziyagil her ölüm yıl dönümünde anılmaya devam ediliyor.

Dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre de Bihter Ziyagil'i andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çehre, "Bir kitaptan okuduğum sözlerle elveda kızım: Sessizlikle nasıl konuşulur şimdi onu öğreniyorum...Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım" ifadelerini kullandı.


Nebahat Çehre Bihter Ziyagil Aşk-ı Memnu

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