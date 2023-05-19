Yüz Yıllık Mucize dizisinde Aşk-ı Memnu sürprizi
Başrolünde Zerrin Tekindor'un yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin önceki akşam yayımlanan bölümünde Aşk-ı Memnu dizisine gönderme yapıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Star TV'de izleyicilerle buluşan, başrollerinde Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Necip Nemili, Hümeyra, Zerrin Tekindor, Ecem Çalhan, Yalçın Hafızoğlu ve Ayşegül Cengiz gibi isimlerin yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi önceki akşam 9. bölümüyle ekrana geldi.
Dizinin bir sahnesinde ise Türk dizi tarihinin efsanesi arasında gösterilen Aşk-ı Memnu'ya gönderme yapıldı.
"MATMAZEL, ADNAN BEY'İ UNUTAMAMIŞ"
Dizinin yeni bölümünde Zerrin Tekindor'un canlandırdığı Süreyya, Cem'in babası Adnan Bey'den borç aldığını söyledi.
Bunun üzerine yeğenlerinin 'Hangi Adnan Bey' sorusuna cevaben 'Adnan Ziyagil' dedi. Sahne kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Sahne için "Matmazel, Adnan Bey'i unutamamış" ve "Ah Matmazel, Aşk-ı Memnu evreni sonsuzdur" yorumları yapıldı.
HAZİRANDA FİNAL YAPACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarısıyla dizi tarihine geçen Hilal Saral'ın yönettiği Nuran Evren Şit'in de kaleme aldığı dizinin yeni sezon akıbeti belli oldu. Perşembe günü 9. bölümü yayımlanan dizi, yeni bir gelişme olmazsa 15 Haziran'da ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.
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