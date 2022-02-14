Necati Şaşmaz yıllar sonra ekrana dönüyor! Yeni dizisini duyurdu
Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle ünlenen Necati Şaşmaz, katıldığı programda yeni dizisini duyurdu.
İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, oryantal Didem ve Şafak Sezer konuk oldu.
SENARYOSUNU BEN YAZIYORUM
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olarak ünlenen Necati Şaşmaz, yıllardır ekranlardan uzak kalmıştı. İbo Show'a konuk olan Şaşmaz, yeni dizisini de duyurdu. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu açıkladı
Dizinin bir platformda yayınlanacağını söyleyen Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.
İlgili Haberler
- Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Ben maalesef seçilmişim
- Necati Şaşmaz’dan boşanan Nagehan Kaşıkçı’dan sahte rapor açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Ersoy'a Latmos soruları
- Türkiye’nin temizlik araştırması ortaya çıktı
- Hayalet İspanyol köyünün kalıntıları ortaya çıktı
- Pekin Olimpiyatları'na damga vuran olayda yeni gelişme!
- Temel gıdada KDV indirimine dikkat çeken yorum
- Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk fragman
- Arjantin’de alevler Tarımsal Deney İstasyonu’na ulaştı
- Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı
- İşte en çok vaka görülen iller
- Karaburun'da geleneksel levrek yarışması yapıldı