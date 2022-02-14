Necati Şaşmaz yıllar sonra ekrana dönüyor! Yeni dizisini duyurdu

14 Şubat 2022 Pazartesi, 09:07

İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, oryantal Didem ve Şafak Sezer konuk oldu.

SENARYOSUNU BEN YAZIYORUM

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olarak ünlenen Necati Şaşmaz, yıllardır ekranlardan uzak kalmıştı. İbo Show'a konuk olan Şaşmaz, yeni dizisini de duyurdu. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu açıkladı

Dizinin bir platformda yayınlanacağını söyleyen Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.