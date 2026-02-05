Türk sinemasının karakteristik rollerdeki usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti: Peki, Necdet Kökeş kimdir? Necdet Kökeş neden öldü? Necdet Kökeş filmleri

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul’a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım attı. 1970’li yıllarda Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik ve sadık “Zıpzıp” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Kökeş, kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol aldı. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın dev isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Şaban Askerde”, “Atla Gel Şaban”, “Üç Kağıtçı” ve “Leblebi Tozu” gibi yapımlarda yer aldı.

NECDET KÖKEŞ NEDEN ÖLDÜ?

“Battal Gazi” filmlerinde canlandırdığı “ZıpZıp” karakteriyle tanınan ve Yeşilçam'da çok sayıda projede yer alan emektar oyuncu Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025 tarihinde hastaneye kaldırılmıştı. Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atan Kökeş'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. 82 yaşındaki Kökeş hayatını kaybetti.