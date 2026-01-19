Yeşilçam’ın emektar isimlerinden 81 yaşındaki Necdet Kökeş’in, 27 Aralık 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda süren tedavisinde sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Peki, Necdet Kökeş kimdir? Yeşilçam oyuncusu Necdet Kökeş kaç yaşında, nereli? Necdet Kökeş'in sağlık durumu nasıl?

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

Necdet Kökeş, 1944 yılında Adana’da doğdu. Türk sinemasının Yeşilçam döneminde önemli yapımlarda yer alan Kökeş, özellikle karakter rolleriyle tanındı.

Oyunculuk Kariyeri

Oyunculuk kariyerine 1970 yılında “Bütün Aşklar Tatlı Başlar” filmiyle adım atan Necdet Kökeş, kısa sürede Yeşilçam’ın aranan yüzlerinden biri oldu. En çok, Battal Gazi serisi filmlerinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle hafızalarda yer edindi.

NECDET KÖKEŞ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir sosyal medya sayfasına açıklamada bulunan Bülent Kökeş, Necdet Kökeş'in durumunun ciddi olduğunu bildirildi. Kökeş'in yoğun bakıma alındığı gün yapılan tetkikler sonucunda beynine pıhtı attığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Kökeş'in akciğerlerindeki sorunlar devam ettiği için çoğunlukla uyutuluyor ve solunumunu rahatlatmak amacıyla boğazına bir delik açıldı.