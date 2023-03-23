Necmi Yapıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Necmi Yapıcı eşi Nihan Durukan kimdir? Necmi Yapıcı hangi film ve dizilerde oynadı?
Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan'ın hayatı merak konusu oldu. Necmi Yapıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Necmi Yapıcı eşi Nihan Durukan kimdir? Necmi Yapıcı hangi film ve dizilerde oynadı?
2. Sayfa programının konukları Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan'ın hayatı merak konusu oldu. Necmi Yapıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Necmi Yapıcı eşi Nihan Durukan kimdir? Necmi Yapıcı hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...
NECMİ YAPICI KİMDİR?
Necmi Yapıcı, 18 Mart 1972 tarihinde İzmir, Buca'da dünyaya geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sınıfında Özgür Ozan ve Şinasi Yurtsever gibi isimler vardı. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan ve 5 yıl ekranlarda kalan (1999-2004) Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide canlandırdığı Feridun Bitir adlı karakteri oynayarak ünlendi. Dizi 5 sezon yayımlandı ve 490. bölümü ile ekranlara veda etti. Daha sonra yine bir Birol Güven yapımı olan Sonradan Görme adlı TV dizisinde de yine Feridun ismi ile izleyici karşısına geçti.
Necmi Yapıcı, Keloğlan Karaprens'e Karşı, Şans Kapıyı Kırınca ve Beyaz Melek filmlerinde de rol aldı. Son olarak, 2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Seksenler adlı dizide Kahveci Mesut karakterini canlandırdı.
NECMİ YAPICI ÖZEL HAYATI
1996 yılında Melek Şahin ile evlendi. Bir oğlu oldu, 2001'de boşandı. 2016 yılında Nihan Durukan ile evlendi.
NECMİ YAPICI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1999: Kahpe Bizans
2005: Keloğlan Karaprens'e Karşı
2005: Şans Kapıyı Kırınca
2007: Maskeli Beşler: Kıbrıs
2007: Beyaz Melek
2007: Osmanlı Cumhuriyeti
2008: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
2012: Süper Türk
2014: 10.Köy Teyatora
2015: Detay
2023: Prestij Meselesi
2023: Kalbim Yaralı
NECMİ YAPICI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1999: Ayrılsak da Beraberiz
2000: Dikkat Bebek Var
2002: Reyting Hamdi
2004: Dayı
2005: Sen misin, Değil misin?
2005: Sonradan Görme
2006: İmkansız Aşk
2007: Gemilerde Talim Var
2007: Fesupanallah
2008: Avrupa Yakası - Konuk oyuncu
2009: Papatyam
2008: Prenses Perfinya
2011: Babam Sağolsun
2012: Alemin Kıralı
2012: Seksenler
2017: Meryem
2018: Kocaman Ailem
2020: Ev Yapımı
2022: Senden Daha Güzel
2. SAYFA KONUĞU NECMİ YAPICI'NIN EŞİ NİHAN DURUKAN KİMDİR?
Nihan Durukan, 1975 yılında dünyaya geldi. Nihan Durukan, Büyük Yalan, Sırlar Dünyası, Buyük Buluşma, Son Cellat, Binbirgece, Berivan gibi dizilere oynadı.
Film kariyeri boyunca Mandıra Filozofu İstanbul, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filmlerinde de rol alan oyuncu bir çok reklamda da rol aldı. Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan çifti 2016 yılında evlendi.
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