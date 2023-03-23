Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 11:40

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 11:40

2. Sayfa programının konukları Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan'ın hayatı merak konusu oldu. Necmi Yapıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Necmi Yapıcı eşi Nihan Durukan kimdir? Necmi Yapıcı hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

NECMİ YAPICI KİMDİR?

Necmi Yapıcı, 18 Mart 1972 tarihinde İzmir, Buca'da dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sınıfında Özgür Ozan ve Şinasi Yurtsever gibi isimler vardı. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan ve 5 yıl ekranlarda kalan (1999-2004) Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide canlandırdığı Feridun Bitir adlı karakteri oynayarak ünlendi. Dizi 5 sezon yayımlandı ve 490. bölümü ile ekranlara veda etti. Daha sonra yine bir Birol Güven yapımı olan Sonradan Görme adlı TV dizisinde de yine Feridun ismi ile izleyici karşısına geçti.

Necmi Yapıcı, Keloğlan Karaprens'e Karşı, Şans Kapıyı Kırınca ve Beyaz Melek filmlerinde de rol aldı. Son olarak, 2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Seksenler adlı dizide Kahveci Mesut karakterini canlandırdı.

NECMİ YAPICI ÖZEL HAYATI

1996 yılında Melek Şahin ile evlendi. Bir oğlu oldu, 2001'de boşandı. 2016 yılında Nihan Durukan ile evlendi.

NECMİ YAPICI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1999: Kahpe Bizans

2005: Keloğlan Karaprens'e Karşı

2005: Şans Kapıyı Kırınca

2007: Maskeli Beşler: Kıbrıs

2007: Beyaz Melek

2007: Osmanlı Cumhuriyeti

2008: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

2012: Süper Türk

2014: 10.Köy Teyatora

2015: Detay

2023: Prestij Meselesi

2023: Kalbim Yaralı

NECMİ YAPICI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1999: Ayrılsak da Beraberiz

2000: Dikkat Bebek Var

2002: Reyting Hamdi

2004: Dayı

2005: Sen misin, Değil misin?

2005: Sonradan Görme

2006: İmkansız Aşk

2007: Gemilerde Talim Var

2007: Fesupanallah

2008: Avrupa Yakası - Konuk oyuncu

2009: Papatyam

2008: Prenses Perfinya

2011: Babam Sağolsun

2012: Alemin Kıralı

2012: Seksenler

2017: Meryem

2018: Kocaman Ailem

2020: Ev Yapımı

2022: Senden Daha Güzel

2. SAYFA KONUĞU NECMİ YAPICI'NIN EŞİ NİHAN DURUKAN KİMDİR?

Nihan Durukan, 1975 yılında dünyaya geldi. Nihan Durukan, Büyük Yalan, Sırlar Dünyası, Buyük Buluşma, Son Cellat, Binbirgece, Berivan gibi dizilere oynadı.

Film kariyeri boyunca Mandıra Filozofu İstanbul, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filmlerinde de rol alan oyuncu bir çok reklamda da rol aldı. Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan çifti 2016 yılında evlendi.