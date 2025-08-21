Nehir Erdoğan’dan 'yaşlandın' yorumlarına yanıt: Çok mutluyum!

Özgür Çevik, Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar ve Binnur Kaya gibi usta isimlerin rol aldığı Yabancı Damat dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Dizinin başrolleri Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik büyük bir üne kavuşmuş, “Nazlı ve Niko” karakterleriyle hafızalara kazınmıştı.

YILLAR SONRAKİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU



Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Nehir Erdoğan, yıllar içinde Sana Söz, Fi, Benim Adım Melek ve Yasak Elma gibi projelerde rol aldı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan 45 yaşındaki oyuncu, önceki gün Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Kısa sürede gündem olan paylaşımına çok sayıda yorum geldi. “Yıllar sana da acımamış”, “Ne kadar yaşlanmış”, “Aşırı değişmiş çok üzüldüm”, “Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen...” gibi eleştiriler dikkat çekti.

HER YORUMA TEK TEK YANIT VERDİ



Oyuncu, gelen yorumlara tek tek yanıt verdi. “Ne kadar yaşlanmış” yorumuna, “Çok mutluyum” cevabını veren Erdoğan; “Aşırı değişmiş çok üzüldüm” mesajına ise, “Çok üzülme bebeğim ya, ormanlarımız yandı, üzüntünü doğru yere aktar” sözleriyle karşılık verdi.

Bir takipçisinin “Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen...” yorumuna ise “Ah bu ben!” yanıtını verdi.

Erdoğan, daha sonra makyajsız halini de paylaşarak doğal güzelliğini sergiledi.