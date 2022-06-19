Nejat İşler: 'Ercüment Çözer karakterine veda ettim'

19 Haziran 2022 Pazar, 14:14

Behzat Ç. dizisine yardımcı karakter olarak giren ve hafızalara kazınan Ercüment Çözer karakteri, Blu TV'de ayrı bir dizi projesinin ana karakteri olarak yer almıştı. Son olarak, 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi' dizisine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

''YAPILACAK ÇOK İŞ VAR''

Ercüment Çözer karakterine can veren oyuncu Nejat İşler, karaktere veda ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İşler, ''Çok sevdiğim Ercüment Çözer karakterine veda ettim. katkısı olan herkese teşekkürler. Daha yapılacak çok iş var'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2010-2013yılları arasında Star TV’de yayımlanan Behzat Ç., 2019’da BluTV’de ekrana dönmüştü. Ancak 2. sezon öncesi anlaşmazlık çıkmasının ardından yeni sezon iptal edilmişti. 2020’de Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatan "Saygı" ekrana gelmiş ve 2 sezon devam etmişti. İşler'e dizide Miray Daner ve Boran Kuzum eşlik etmişti.