Nejat İşler, otele yerleştiğini açıkladı: 'Hayatım bir sırt çantasına sığdı'

30 Eylül 2021 Perşembe, 13:58

Oyuncular Nejat İşler ve Erkan Can, YouTube'da NeyseNe kanalında yayınlanan 'Caner Özyurtlu ile Loş Sohbetler' programının konuğu oldu.

Uzun süredir Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan Nejat İşler, programda, oradaki evini kapatıp otele yerleştiğini açıkladı.

Caner Özyurtlu'nun "Maddi anlamda güvence altında mısın?" sorusuna "Çalışırsam evet. İki yeğenim var. Ters bir şey olursa diye onlara bir şeyler bırakmak istiyorum. Biraz da o yüzden çalışıyorum. Ben yaşarım bir şekilde. Lüksüm yok çünkü. Arada sırada yurt dışına seyahate gidiyorum, o kadar" diyen Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatıp İstanbul’da bir otele yerleştiğini şöyle açıkladı:

'BİR SIRT ÇANTASINA SIĞDI, HER ŞEY SONUNDA'

"Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Çok eşya edinmedim. Bu bana eksik değil, aksine özgür hissettiriyor... Bu kararı vermem de enteresan oldu. Benim eski işim, saklamacı bir iş; kitaptı, plaktı, objeydi. Evim depo gibiydi. Ondan kurtuldum. Tasarlayarak yapmadım bunu. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak?”

Erkan Can, Nejat İşler’in minimal yaşam tarzını doğru bulduğunu söyleyerek, "Hak veriyorum. Hep alıyoruz. Gardıroba bakıyorum, giymediğim o kadar çok şey almışız ki. Almıyorum artık. Aldıklarımın da çoğunu vereceğim sağa sola" ifadelerini kullandı.

Yönetmenlik yapma fikri hakkında da konuşan İşler, “Her şeyin bir zamanı var. Ben hiç hissetmemiştim yönetmenliğin zamanı geldiğini. Şimdi şimdi ‘olabilir’ diyorum. Senaryoda yazan laflarla ilgilenmiyorum artık. Benim olmadığım sahnelerle ilgili de bir sürü fikrim oluyor. Yapımla ilgili bir fikrim oluyor mesela. Bir sürü şeye karışmak istiyor canım. Başımı belaya sokmak istiyorum, öyle söyleyeyim” dedi.