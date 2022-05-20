Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi

20 Mayıs 2022 Cuma, 09:11

Yönetmenliğini Cem Yılmaz‘ın üstlendiği merakla beklenen Erşan Kuneri dizisi dijital dizi ve film platformu Netflix’te çıktı. Dizinin yankıları ise bir hayli karışık oldu. Yapımı beğenenler kadar, eleştirenlerin sayısı da bir o kadar fazla.

Tartışamlar sürerken; ünlü oyuncu Nejat İşler; Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'ün "Erşan Kuneri" dizisiyle ilgili sosyal medyada tartışma yaratan açıklamalarına gönderme yapan bir tweet attı.

Antalya Film Festivali'nde yaşadığı bir olayı anlatan İşler, "Buna benzer bir kafa, yıllar evvel Antalya Film Festivali sonuçlarını beğenmeyince; 'Biz şu kadara film yaptık, üç kuruşa film yapanlarla aynı kategoride değerlendirildik' diye eziklenmişti. Aslolan hikayedir. Bunu en iyi bilenler hikaye anlatıcılarıdır" ifadelerini kullandı.

ZAFER ALGÖZ NE DEMİŞTİ?

Dizide rol alan Algöz, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" şeklindeki bir paylaşıma "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" şeklinde yanıt vermişti.