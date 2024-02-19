Saçları döküldü...Görenler Nejat işleri tanıyamadı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:32

Güncelleme: 19.02.2024 - 15:32

Ünlü oyuncu Nejat İşler, son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Bu sefer ise bambaşka bir tarzla hayranlarının karşısına çıkan İşler'in saçlarının dökülmüş olması görenleri şaşırttı.



İşler'in son hali, sosyal medyada ve magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Bazı hayranları, bu yeni tarzın bir film için geçici bir değişim olduğunu ve İşler'in yeni bir rol için imaj değiştirdiğini savundu. Diğerleri ise İşler'in doğal yaşlanma sürecinin tadını çıkardığını ve bu yeni görünümün gayet doğal olduğunu dile getirdi.

