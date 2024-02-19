Saçları döküldü...Görenler Nejat işleri tanıyamadı

Nejat İşler'in yeni tarzı görenleri şaşırttı, ünlü oyuncunun saçlarının dökülmüş olması dikkatlerden kaçmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:32
Saçları döküldü...Görenler Nejat işleri tanıyamadı
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncu Nejat İşler, son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Bu sefer ise bambaşka bir tarzla hayranlarının karşısına çıkan İşler'in saçlarının dökülmüş olması görenleri şaşırttı.

Göz Atın
Perihan Savaş, Esenler Sinema Akademisi'ne konuk oldu

Perihan Savaş, Esenler Sinema Akademisi'ne konuk oldu
Işıl ışıl ve sağlıklı saçlar için doğal çözümler: Evde yapabileceğiniz 5 doğal saç maskesi...

Işıl ışıl ve sağlıklı saçlar için doğal çözümler: Evde yapabileceğiniz 5 doğal saç maskesi...

İşler'in son hali, sosyal medyada ve magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Bazı hayranları, bu yeni tarzın bir film için geçici bir değişim olduğunu ve İşler'in yeni bir rol için imaj değiştirdiğini savundu. Diğerleri ise İşler'in doğal yaşlanma sürecinin tadını çıkardığını ve bu yeni görünümün gayet doğal olduğunu dile getirdi.


Nejat İşler haberleri oyuncu haberleri saç haberleri

İlgili Haberler

Eğlence mekanında olaylı gece! Nejat İşler İnanç Konukçu'ya yumruk attı, Birce Akalay başını duvara vurdu...

Eğlence mekanında olaylı gece! Nejat İşler İnanç Konukçu'ya yumruk attı, Birce Akalay başını duvara vurdu...
Nejat İşler’den sahte hesap çıkışı: ‘Mahkemelik olmanızı istemem’

Nejat İşler’den sahte hesap çıkışı: ‘Mahkemelik olmanızı istemem’
Nejat İşler'den 'Hastaneye kaldırıldı' iddialarına yanıt

Nejat İşler'den 'Hastaneye kaldırıldı' iddialarına yanıt
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski hakemler Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?
Son dakika… Avukat Feyza Altun gözaltına alındı!

Son dakika… Avukat Feyza Altun gözaltına alındı!
Serdar Dursun'un eşinden flaş paylaşım: 'Hislerime güveniyorum, Fenerbahçe'yi...'

Serdar Dursun'un eşinden flaş paylaşım: 'Hislerime güveniyorum, Fenerbahçe'yi...'
Dikkat! Kırık kalp sendromuna yakalanmış olabilirsiniz! Ayrılık aldatılma ve kayıplar…

Dikkat! Kırık kalp sendromuna yakalanmış olabilirsiniz! Ayrılık aldatılma ve kayıplar…
Lezzet Dolu Bir Trakya Şehri: Tekirdağ

Lezzet Dolu Bir Trakya Şehri: Tekirdağ
Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!

Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!
Galatasaray'a 45 dakika yetti: Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Galatasaray'a 45 dakika yetti: Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı…

Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı…