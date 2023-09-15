Nejat İşler'den 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına yanıt

Hastaneye kaldırıldığı öne sürülen ünlü oyuncu Nejat İşler, söz konusu iddiaları yalanladı. Oyuncu, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 13:17
Nejat İşler'den 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına yanıt
Abone Ol google-news

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Aile' dizisinde rol alan Nejat İşler'in hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. İşler, sosyal medya hesabından iddialara yanıt vererek, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi.

İşler'in rutin kontroller nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.

Nejat İşler, 2014 yılında akciğer enfeksiyonu ve septik şok nedeniyle üç ay hastanede tedavi görmüştü.


Player Alanı
Nejat İşler Hastane

İlgili Haberler

Aile'nin sezon finali yemeğine katılmayan Nejat İşler'in gönderdiği çelenk gündem oldu

Aile'nin sezon finali yemeğine katılmayan Nejat İşler'in gönderdiği çelenk gündem oldu
Ünlü oyuncu Nejat İşler Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekti

Ünlü oyuncu Nejat İşler Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekti
Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra 'Zaferin Rengi' filminde bir arada

Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra 'Zaferin Rengi' filminde bir arada

En Çok Okunan Haberler