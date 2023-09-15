Nejat İşler'den 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına yanıt
Hastaneye kaldırıldığı öne sürülen ünlü oyuncu Nejat İşler, söz konusu iddiaları yalanladı. Oyuncu, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi.
Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Aile' dizisinde rol alan Nejat İşler'in hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. İşler, sosyal medya hesabından iddialara yanıt vererek, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi.
İşler'in rutin kontroller nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.
Nejat İşler, 2014 yılında akciğer enfeksiyonu ve septik şok nedeniyle üç ay hastanede tedavi görmüştü.
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