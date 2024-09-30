Nejat İşler'in yeni filmi 'Meraklı Adamın 10 Günü'nün yayımlanma tarihi belli oldu

Nejat İşler’in başrolünde yer aldığı "Meraklı Adamın 10 Günü"nün yayın tarihi belli oldu.

Nejat İşler'in yeni filmi 'Meraklı Adamın 10 Günü'nün yayımlanma tarihi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 13:33

Netflix, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı roman üçlemesinden uyarlanan ve Nejat İşler’in başrolünde yer aldığı "Meraklı Adamın 10 Günü" filminin yayın tarihini özel bir video ile duyurdu.

Uluç Bayraktar’ın yönettiği filmin senaryosu, Mehmet Eroğlu ve Damla Serim tarafından kaleme alındı. Üçlemenin son filminde, Sadık karakteri bu kez kaybolan genç bir kızı bulma görevini üstleniyor. İstanbul sokaklarında genç kızın izini sürerken, kendisini dev şirket patronları ve internet fenomenlerinin yer aldığı karmaşık bir ağın içinde buluyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay’ın, yapımını ise Ay Yapım’ın üstlendiği filmde, Nejat İşler’e Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik, İlayda Akdoğan, Şenay Gürler, Cem Uslu, Hazal Subaşı gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

"Meraklı Adamın 10 Günü", 7 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda Netflix’te izleyiciyle buluşacak.


Etiketler: #Nejat İşler #Meraklı Adamın 10 Günü

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