Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:52

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:52

Gülden Karaböcek, bir çorbacıda sahne aldı. Görüntülerin ardınan ünlü şarkıcı gündem oldu. Yurttaşlar, Gülden Karaböcek'in hayatını dair ayrıntıları merak etti. Peki, Gülden Karaböcek kimdir, kaç yaşında? Gülden Karaböcek nereli? Gülden Karaböcek şarkıları ve hayatı...

GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR?

Gülden Karaböcek 4 Kasım 1953 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gerçek adı Saniye Gülden Göktürk olan Gülden Karaböcek, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Yaşar Aydaş'tan şan, nota ve solfej eğitimi aldı.

Gülden Karaböcek Ankara'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu: "Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım" 45'liği. Bu plakta Karaböcek'e ünlü sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti. İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek'in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kanalı ile alarak resmileştirdi.

70'li yıllarda Anadolu Pop Folk olarak adlandırılan türküler seslendiren Gülden Karaböcek, o dönem ayrıca "Yaralı Kalp", "Anca Beraber Kanca Beraber", "Taka Taka", "Dur Bırakma Beni" gibi aranjmanları başarıyla seslendirdi.

Gülden Karaböcek 18 Ocak 2020'de Büyük Kulüp'te Gönül Yazar, Seyyal Taner, Semiha Yankı, İskender Doğan, Ersan Erdura ile nostaljik Aile Gazinosu konserinde sahne aldı. Gülden Karaböcek şarkılarında aşk acısı ve ayrılık temasına sıkça yer verdiği için Hüzün Kraliçesi olarak anılmaktadır. Gülden Karaböcek'in 1984 yılında kaset olarak yayınlanan 'Dünyadan Zevk Almıyorum' adlı albümü 36 yıl aradan sonra 2020 yılının Aralık ayında Elenor Müzik'ten Plak olarak yeniden yayınlandı.

Gülden Karaböcek asıl şöhretini 1978 yılında çevirdiği ünlü Dilek Taşı filmi ile kazanmıştır. Hemen arkasından yayınlanan "Dilek Taşı" 45'liği sanatçının 1 numaralı başyapıtını 1978 yılının unutulmaz klasiği olarak zirveye çıkarmıştır.

Dilek Taşı filmi ve 45'liği ile yaşadığı başarı, sanatçıya çok daha büyük bir başarının kapısını araladı ve böylece ünlü “Müzik ve Ben” albümü doğdu. 1979 yılında yayınlanan bu albümünde Gülden Karaböcek, besteci kimliğini, tüm müzik bilgisini ve yılların duygu birikimini açıkça ve doğal bir şekilde, içinden geldiği gibi ortaya koyarak başta "Sürünüyorum", "Ayrılık Kolyesi", "Kırılsın Ellerim", "Bahtıma Yanarım" ve "Kaybolan Hayaller" olmak üzere hit haline gelen pek çok esere imzasını attı.

Gülden Karaböcek’in 1978 (Dilek Taşı), 1985 (Duyar mısın Feryadımı, Kenar Mahalle, Hasretinle Yaşanmıyor, Sevsen Ne Olurdu), 1986 (Ağlıyorsam Yaşıyorum) yıllarında çektiği 6 adet de sinema filmi vardır.

GÜLDEN KARABÖCEK ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

45'likler

Yazılanlar Gelir Başa / Garip Kaldım (1968)

Hayat Defteri / Dünyaya Geldim Neden (1968)

Derdimi Dökersem Derin Dereye / Oy Bende Yare Bende (1971)

Adaletin Bu Mu Dünya / Oy Beni Beni (1971)

Hasta Gönlüm / Gönül Dağı (1972)

Gözlerin Güldükçe / Unuttum Artık Seni (1972)

Koşma Koşma / Dünyanın En Güzeli (1972)

Yaralı Kalp / Anca Beraber Kanca Beraber (1972)

Sevdim Sevdim Ne Kazandım / Şaka Yaptım Ben Sana (1972)

Tövbe Ettim Sevmeye / Gözümüz Yok Ama Niye Olsun (1973)

İşte Gidiyorum Çeşm-İ Siyahım / Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller (1973)

Dur Bırakma Beni / Güleceksin Ağlanacak Haline (1973)

Kalbindeki Sevgili / Şaka (1973)

Ahu Gözlüm / Artık Sorma Beni (1974)

Nem Kaldı / Bitmez Tükenmez Geceler (1974)

Şu Sazıma Bir Düzen Ver / Gitme Durnam (1974)

Yalancısın / Ela Gözlüm (1975)

Bana Gerçekleri Söyle / Dur Dinle Sevgilim (1975)

Kır Çiçekleri / Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın (1976)

Çeşme / Ne Bilirdim Ki ? (1977)

Dilek Taşı / Sevmek Nedir Ki (1978)

Albümler

Anadolu'nun Bağrından (1975)

Gülden Karaböcek (1975)

Gülden Karaböcek 2 (1975)

Dostum (1977)

Gülden Karaböcek 3 (1977)

Dilek Taşı (1978)

Müzik ve Ben (1979)

Çeşme (1981)

Gülden Fırtınası (1982)

Dertlerin Kadını (1982)

Yalan Almanya (1983)

Gülden'in Dünyası (1983)

Dünyadan Zevk Almıyorum (1984)

Yalvarmıyorum (1984)

Ağlıyorsam Yaşıyorum (1984)

Sev Yeter (1984)

Öyle Yalnız Kaldım Ki (1984)

Duyar Mısın Feryadımı (1985)

Aşığım Seviyorum (1986)

Adaletin Bu mu Dünya (1987)

Hasret Pınarı (1987)

Bir Mucize Allahım (1987)

Zirvede On Yıl/Bestelerim (1988)

Mutluluğa Geç Kaldım (1989)

Hatıralar Silinir Mi? (1989)

Hayatımın Şarkıları (1989)

Gençliğim Kayboldu (1989)

Mutluluğa Geç Kaldım (1989)

Suçlumuyum (1989)

Hatıran Yeter (1990)

Anılar Bana Yeter (1990)

Ara Beni Mutluluk (1990)

Sevda Gözlüm (1990)

Aşk Şiirleriyle Hasret Pınarı Var (1991)

İkimizde Sevmiştik (1991)

Sabrımın Bedelisin (1992)

Kısmetse Olur (1992)

Hayrını Gör (1993)

Kırgınım Anılara (1993)

Yalanmıydı (1994)

Sevenlerin Duası (1994)

Senin İçin (1995)

Silemem (1997)

Sen Bana Yetersin (1997)

Güldence (2001)

Hatıran Yeter/Güneş Topla Benim İçin (2010)

Bir Mucize Allahım / Konuşsana Bir Tanem (2011)

Senin Olsun (2012)

Maziden Kalanlar (2018)

1971/1973 Orijinal Kayıtlar & Remixler (2018)



