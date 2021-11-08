Neşet Ertaş'ın filminin çekilmesine yönelik yeni gelişme: 'Yargı yolu açıldı' iddiası

08 Kasım 2021 Pazartesi, 16:48

Neşet Ertaş'ın hayatının; Erol Parlak tarafından kaleme alındığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2019'da yayımladığı iki ciltlik 'Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri' adlı kitaptan yola çıkılarak film haline getirilmesinin yolunun mahkeme kararıyla açıldığı gündeme geldi.

AİLESİ 'RIZAMIZ YOK' DEMİŞTİ

Yapımcı Mustafa Uslu, ağustos ayında yönetmeni Ömer Faruk Sorak ve oyuncularının katılımıyla düzenlediği basın toplantısında 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adlı sinema filminin tanıtımını yapmıştı.

Bunun üzerine Neşet Ertaş'ın çocukları Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Canan İlhan, babalarının hayatının filme çekilmesine asla rızalarının olmadığını söyleyerek 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekilmemesi için dava açmıştı.

Geçtiğimiz günlerde görülen davada 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekilmesinde herhangi bir mahsur olmadığı kararına varıldığı öne sürüldü.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Mustafa Uslu, dava süreci boyunca da Erol Parlak'ın danışmanlığında filmin çekim hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek planlandığı gibi ocak ayında sete çıkılacağını söyledi.

Uslu, Neşet Ertaş'ın ailesiyle uzlaşma olup olmayacağı yönündeki soruya "Ben filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan kitaptan yola çıkarak çekeceğim. Ailenin bu konuda bir hakkı yok. Filmin müziklerinin kaydı Ankara'daki Müzik ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin stüdyolarında yapıldı. 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ı önümüzdeki yılın sonunda gösterime çıkaracağız. Ayrıca Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümü olan 25 Eylül 2022'de Kırşehir Stadyumu'nda halk ozanlarının katılımıyla geniş çaplı bir anma töreni düzenleyeceğiz Bunu yanı sıra 2023'te Kırşehir'de bir Neşet Ertaş Müzik ve Güzel Sanatlar Lisesi de açacağız" şeklinde cevap verdi.

ERTAŞ AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Söz konusu haberin ardından; Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Canan İlhan ve Hüseyin Ertaş'ın vekili Av. Özlem Beşpınar Türkoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açıkça ve önemle belirtmek gerekir ki; merhum Neşet Ertaş’ın mirasçılarının açtığı dava henüz yeni açılmıştır. Dava, henüz dava dilekçesinin tebliğ edilmesi aşamasında olup davanın sonuçlanması ve reddedilmiş olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir."